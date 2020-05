Elena, la madre de Adara, desvela el trauma que arrastra desde su infancia

MADRID, 15 (CHANCE)

Tras vivir un duro enfrentamiento con Rocío Flores en la última gala de Supervivientes, Elena se ha derrumbado ante las cámaras. La madre de Adara confesaba a Jorge Javier que tenía un trauma que la acompañaba desde que era niña.

"Es un trabajo que desde hace mucho tiempo tengo que estar haciendo continuamente porque siempre tengo una vocecilla que me dice que no puedo o que me voy a quedar sin comer (en las pruebas de recompensa)", comenzaba explicando la superviviente en la Palapa.

Y es que como cuenta "crecí con ella, venimos al mundo siendo limpios en todo y al final todo lo que hay a nuestro alrededor nos va formando y va creando en nosotros lo que somos. A mí me viene desde mi infancia".

Una poca seguridad en sí misma que le ha frenado mucho a lo largo de su vida: "Tengo esa costumbre de pensar que no voy a llegar o no voy a poder hacer las pruebas. Tengo esa manía de decirme a mí misma que no puedo y lo digo en alto. Voy a intentar no volver a decirme eso jamás en mi vida, no tengo que gritarlo al aire".