El desafortunado chiste de 'La Resistencia' sobre La Palma por el que le llueven las críticas a Broncano

La erupción del volcán en La Palma está despertando un verdadero interés dentro y fuera de nuestras fronteras. Más de 5.500 personas han sido desalojadas y los vecinos siguen con preocupación todo lo que está aconteciendo. La lava ha engullido al menos 150 viviendas y diferentes explotaciones de cultivo y estructuras que se han visto seriamente afectadas. Todos los medios de comunicación del país siguen de cerca el minuto a minuto de esta excepcional noticia, incluidos aquellos que se salen del marco informativo como 'La Resistencia'.

El programa que se encuentra bajo la dirección de David Broncano, ha tirado de humor para hacer referencia a lo que está ocurriendo en La Palma y un colaborador ha lanzado un comentario que no ha sentado nada bien en redes sociales. "Por cierto, the floor is Palma eh", decía Jorge Ponce. Inmediatamente después, Broncano no daba crédito y le decía: "¿Cómo?". Los aplausos y las risas se sucedían.

THE FLOOR IS PALMA! pic.twitter.com/RwbaYAJmTp — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 21, 2021

Además, comentaban la noticia incidiendo en las llamativas instantáneas que está dejando este fenómeno natural sin precedentes. No obstante, hay tuiteros que no se han tomado muy bien reírse de un hecho que ha provocado el desalojo de miles de personas en La Palma.









El mensaje del programa acumula cerca de 100 retweets y 1.266 'likes'. Y ha recibido críticas de todo tipo. "Es La Palma y no nos hace gracia, estamos viviendo una verdadera pesadilla".

es La Palma y no nos hace gracia, estamos viviendo una verdadera pesadilla. El ayuntamiento de Los Llanos de Aridane está recaudando fondos para paliar los innumerables daños, si quieren ayudar aquí les dejo los datos. pic.twitter.com/Fo05Uk2h9A — Valeria Castro (@valeriacasrod) September 21, 2021

El ayuntamiento de Los Llanos de Aridane está recaudando fondos para paliar los innumerables daños, si quieren ayudar aquí les dejo los datos". "Ganar audiencia mientras que hay familias que pierden sus hogares", son algunos de los tuits que dan cuenta de que este tipo de humor no siempre cala muy bien entre los espectadores. Sobre todo, teniendo en cuenta las circunstancias tan difíciles que atraviesan muchas familias por lo que está ocurriendo.

La lava, que suma una boca más, ha arrasado 166 casas de camino hacia el mar





El río de lava del volcán de La Palma, que cuenta con una boca eruptiva más y está a punto de alcanzar el mar, ha sepultado ya 166 viviendas y cubre 103 hectáreas de terreno, mientras siguen evacuados más de 5.500 vecinos, muchos de los cuales han perdido sus casas y todas sus pertenencias.

La aparición la pasada noche de una nueva boca volcánica en las cercanías del pueblo de Tacande, en El Paso, ha obligado a los servicios de emergencia a ampliar las evacuaciones y ha ralentizado el avance de las coladas de lava hacia el mar, su salida natural.

La nueva boca volcánica ha surgido a 900 metros de la principal y en la misma localidad donde a primera hora de la noche de ayer se registró un terremoto de magnitud 4,1.