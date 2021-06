Kiko Matamoros rompe su silencio sobre el problema médico que sufrió en 'Sálvame': "Me han dicho los médicos"

Kiko Matamoros lleva semanas protagonizando tensos momentos en 'Sálvame'. El primero de ellos se produjo cuando el colaborador confesó que no ha visto ningún episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' a pesar de haber opinado sobre cada episodio y de haber puesto en duda los testimonios de su protagonista sobre los malos tratos sufridos por Antonio David flores. A raíz de esto, el comunicador no ha dejado de sufrir encontronazos con Carlota Corredera.

El pasado viernes, la conductora del espacio de Telecinco volvió a frenar a Matamoros por sus bromas sobre el "no es no" y tras proponer a Anabel Pantoja que viajase hasta Honduras para acostarse con su novio Omar, quien se encuentra concursando en 'Supervivientes' desde hace un par de meses. La sobrina de la tonadillera se mostró mu ofendida y rechazó rotundamente la idea de su compañero.

"Hombre, no me digas, que está el pobre que no puede más", le reprochó el tertuliano. "Pero bueno, esto es cosa de dos, cariño", le cortó Corredera a Matamoros. "Yo lo hago en mi casa", insistió Pantoja. "Precisamente, porque es cosa de dos... ¡Estaría bueno!", aseguraba el colaborador, dando la razón a su compañera. "Si es que... Ahora porque él tenga ganas va a tener ella que hacer algo aunque no le apetezca. Si es que...", se quejaba la presentadora, poniendo así en duda las palabras de Matamoros. "¡No es no!", exclamó el colaborador, una broma que no pareció gustar en plató.





"Haz bromitas con tus cosas, si no te importa. Que juguemos a otro juego, yo a este no juego. Anabel, que hagas lo que te de la gana en la isla", sentenció enfadada la presentadora, mientras Matamoros abandonaba el programa. “Yo no vengo a hacer de sparring. Cada vez que abro la boca me pegan un bofetón", se quejaba el tertuliano. "No, la que no viene a hacer de sparring soy yo, ¿vale? Entonces, haz bromitas con tus cosas. Juguemos a este juego, que yo a este no juego", zanjó la presentadora. Momento en el que se quejaba el colaborador ante el director: “Me piro, es muy desagradable”.

"Matamoros ha tenido una subida de tensión"

Normalmente, cuando salen del plató con motivo de un enfado, los colaboradores acaban regresando a sus puestos. Sin embargo, esta vez, Matamoros no regresó, lo que llamó mucho la atención de todos. Dada la sorprendente ausencia permanente del colaborador, Corredera se vio obligada a dar explicaciones a los espectadores. Tal y como contó la conductora de 'Sálvame', su compañero había tenido que ser atendido por los médicos de Mediaset tras sufrir una fuerte subida de tensión.

"Matamoros ha tenido una subida de tensión, han venido los servicios médicos a atenderle, han visto que no le bajaba y ha estado descansando fuera, me acaba de escribir", aclaraba Corredera tras asegurar que su compañero se había tenido que ir a casa para recuperarse. "Puedo tener todas las diferencias del mundo con él, pero la salud es lo primero. Ojalá te recuperes pronto para seguir peleándote conmigo en plató", le decía.





Tras días de preocupación, Matamoros reapareció en 'Viva la vida' para hablar de su estado de salud y de qué sucedió realmente. "No quiero pegar voces porque no vaya a ser que le pase algo a Kiko", decía José Antonio Avilés. "Te lo agradezco, no queremos que le pase nada. ¿Estás bien? Que nos diste un buen susto", quiso saber Emma García, aparentemente preocupada.

"Estupendamente, yo me llevé un buen susto. Son cosas que pasan y ya está. Es la primera vez que me pasa. Fue algo emocional, una subida tensión emocional, según me han dicho los médicos. Fue un momento algo complicado, pero ya está. No tiene la culpa nadie, que quede clarísimo. En todo caso la culpa sería de mis reacciones", contaba el colaborador, quitando toda la culpa que muchos habían echado a Corredera. "Es que es más sensible de lo que parece", bromeó Isabel Rábago.