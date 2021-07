Kiko Hernández, contundente con sus primeras palabras a Rocío Carrasco en 'Sálvame': "20 años sin currar"

Este miércoles, Rocío Carrasco llegaba, por fin, al plató de 'Sálvame' para desvelar el nuevo papel que tendrá en el programa, ser defensora de la audiencia. Han sido muchas las especulaciones sobre el motivo de la vuelta de la hija de la más grande y varios rostros conocidos de 'Telecinco' han querido dar su opinión sobre la presencia de Carrasco de nuevo en el plató. Hoy era Kiko Hernández el que se pronunciaba al respecto, con unas declaraciones bastante polémicas.

Tras una semana generando expectación, el lunes Jorge Javier Vázquez desvelaba que este miércoles la hija de la más grande, y protagonista del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', se sentaría en el plató de 'Sálvame', por primera vez. La llegada ha sido digna de una estrella, con el plató oscuro, acompañada de dos azafatos y con un traje amarillo ha llegado Carrasco al plató de Mediaset. Junto a ella llevaba una gran caja, en la que escondía el motivo de su regreso. Al entrar acariciaba la silla del presentador y decía "esta silla me gusta".





Desde fuera, en otro plató cercano, se encontraba Jorge Javier Vázquez, que le daba la bienvenida diciendo "Buenas tardes, Rocío Carrasco ha hecho suyo el refrán 'de fuera vendrán que de tu casa te echarán'". Ahora hay que esperar a ver como se adapta la hija de la Jurado a su nuevo trabajo, después de muchos años lejos de la televisión.

Precisamente a esos años ha hecho alusión Kiko Hernández en la tarde de este miércoles, para valorar que le parece el regreso de Carrasco. "A ver, hay que ser claros aquí, Rocío estás aquí porque tu madre era la más grande", empezaba Hernández diciendo de manera rotunda ante la atenta mirada de Rocío.

"Por eso te dieron un puesto de televisión con María Teresa Campos y ahí empezó tu carrera. Yo veo más lícito que trabajes tú a que trabaje la cuñada, a que trabaje el tío, a que trabaje la sobrina, a que trabaje el ex, a que trabaje la nieta...", enumeraba Kiko haciendo alusión a todos los familiares de Rocío Jurado que han pasado por Telecinco gracias a su vinculación con la más grande.

"Si han vivido o se están quejando de que no han currado o de que no van a currar, creo que llevan 20 años comiendo de la más grande". "20 años", repetía con energía, "y tú en tu casa llorando", le decía a Rocío, a lo que esta no podía evitar sonreír. Unas declaraciones de lo más rotundas del colaborador de 'Sálvame' que no dejan indiferente a nadie, y a las que, sin duda, algunos de los aludidos responderán en los próximos días.

-Kiko Hernández: “Veo más lícito que trabaje Rocío Carrasco, que no los demás, que llevan 20 años comiendo de la más grande” #MiercolesDeRocío#yoveosalvamepic.twitter.com/oqXKOH1O4N — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) July 7, 2021