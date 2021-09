Kiko Hernández estalla contra una concursante de MasterChef Celebrity: "No puedo más"

Kiko Hernández y Terelu Campos mantienen una tensa relación desde hace un tiempo, una situación que se ha hecho partícipe de nuevo en los platós de Telecinco. Este jueves, Hernández no se ha mordido la lengua al hablar sobre su compañera tras el último encuentro casual entre ambos vivido en el plató de 'Secret Story'.

El pasado miércoles, Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández cerraban 'Sálvame' con una visita al plató de 'Secret Story' donde se encontraba Terelu Campos, lo que llevó a un momento bastante incómodo para todos los presentes. Terelu no quiso mirar a su compañero de plató ni contestar a las preguntas que Jorge Javier le formuló, sobre si quería que echase a Hernández del plató, una actitud que enfadó al colaborador.

Hernández hizo saber su incomodidad ante el casual encuentro y abandonó el plató, calificando a su compañera de ridícula debido a la actitud que había mostrado, de ni siquiera mirarle a la cara. Pero Kiko ha estallado.

Kiko Hernández no se muerde la lengua al hablar de Terelu Campos

Un día después, en el plató de 'Sálvame', Hernández no se ha mordido la lengua y ha opinado abiertamente sobre Terelu tras el episodio vivido un día antes. "Es déspota, clasista y digna para lo que la interesa", arrancaba. "Me fui del plató por tu madre. Ya no sé cómo actuar contigo, te he pedido disculpas, he hecho las paces con Carmen, he ido a comer con tu madre. Estoy harto. Todo el día con la mascarilla... que la que pillaste el Covid fuiste tú por ir lamiendo barras de bares", decía sin pelos en la lengua.





Jorge Javier contemplaba la escena atónito ante las palabras del colaborador, que continuaba diciendo, "Carmen tiene más humildad que tú. No soportas que Carmen esté trabajando aquí y que me lleve bien con tu madre... Luego dices vamos a querer a mi madre y ¿tú qué haces? Cuando te interesa a pillar, te sientas en un plató a qué. No he contado ni la mitad de la comida con tu madre. Ni te trago a ti, ni a tu hija". Unas palabras que implican a gran parte de la familia Campos.

Kiko Hernández pronunciaba estas palabras en el plató de 'Sálvame', ante la atenta mirada de todos los colaboradores presentes, incluida la hermana de Terelu, Carmen Borrego que permanecía callada ante las palabras contra Terelu, y que no rompió su silencio para hacer ninguna defensa hacia ella. Lo de Hernández supone toda una declaración de intenciones, entre las que no parece estar una pronta reconciliación y siembra la duda ante lo que podrá pasar si ambos se vuelven a cruzar por los pasillos de Telecinco, un encuentro que podría darse y que, seguro traería reacciones.

