Una colaboradora de 'Sálvame' se despacha con Bertín Osborne: "Le envío mensajes a la directora"

Una colaboradora de 'Sálvame' ha cambiado de plató para sentarse ante Gabriel Rufián. Un cambio drástico de escenario. El diputado de ERC, que tiene un canal en Youtube, ha querido hablar con Laura Fa para abordar diversas cuestiones. Entre ellas, la opinión que le merece Bertín Osborne. Su respuesta no ha dejado indiferente a nadie ya que ha criticado duramente al artista. "Osborne siempre fuera. Es de los peores machirulos que he visto nunca y que he escuchado nunca", se aventuraba a decir la entrevistada a Rufián.

A estas declaraciones, el político le replicaba: "¿Lo conoces?". Y Laura Fa respondía: "Lo he visto una vez en mi vida. Yo cada vez que va al 'Deluxe' le envío mensajes a la directora y le digo '¿Este señor?'. De todo eh, de todos los aspectos que puedas hablar no. Osborne siempre no".









El diputado de ERC, ha calificado a la colaboradora de uno de los programas insignia de Mediaset como "honesta, valiente y directa en un mundo en el que es muy difícil serlo".

Laura Fa, sin pelos en la lengua, habría 'destapado' así la verdadera cara de Bertín Osborne. Un personaje que volvía a la escena mediática tras su sonado divorcio con Fabiola Martínez.









Además, la colaboradora de Mediaset también le comentó a Rufián la relación que mantiene con algunos de sus compañeros de programa. Para Fa, Jorge Javier Vázquez es "un genio", mientras que se refirió a María Patiño como "una persona peculiar". Sin embargo, se mostró todavía más crítica con Paz Padilla, a quien definió como "desubicada", y con Chelo García Cortés, a quien considera que es "antigua".

Sus comienzos en 'Sálvame' no fueron sencillos. Le costó mucho adaptarse por varios motivos que ha querido 'destapar' ante la audiencia. "Empecé en Sálvame con muchísimo miedo. No quería que nadie supiera nada de mi vida", sentenciaba la comunicadora tras reconocer que no le gusta que los colaboradores sean los protagonistas de muchas tramas del espacio. "Al final te adaptas y estoy cómoda. Ahora lo llevo mejor", reconocía.

Esta es lo que opina la colaboradora de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso

Asimismo, la polémica colaboradora criticó a otros compañeros de profesión, como Susanna Griso y Ana Rosa Quintana. "No me gustan muchas cosas de las que hace. Me sorprende... Sí, me sorprende". Fa añadía que no podía decir lo que pensaba de Ana Rosa. "No me hagas decirlo... ¡No puedo decirlo!", insistía a Rufián entre risas.

Bertín Osborne, Susanna Griso, Ana Rosa Quintana y sus compañeros de 'Sálvame'. Laura Fa no ha dejado a nadie en el tintero y ha sido muy clara ante Rufián. Un testimonio que se sale de su línea habitual en el programa presentado por Vázquez en Telecinco.