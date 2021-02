La respuesta de los gimnasios a Kiko Hernández tras decir que "huelen mal y tienen muchos virus"

Kiko Hernández sigue haciendo amigos. El colaborador de "Sálvame" - uno de los más queridos del programa por la audiencia, pero también uno de los más criticados - ha recibido duros reproches por la forma de vender un producto en su espacio de madrugada "Mejor llama a Kiko". En dicho programa, Kiko Hernández es imagen de una peculiar teletienda donde se venden todo tipo de productos.

Uno de los más reclamados últimamente es una cinta andadora para hacer ejercicio en casa. La pandemia del coronavirus ha hecho que muchas personas se vieran obligadas a ejercitarse en casa, puesto que los gimnasios estaban cerrados o no podían salir a correr por las calles. Muchos lo siguen haciendo actualmente por miedo a contraer el virus.

Y esto es precisamente lo que ha aprovechado Kiko Hernández para 'arañar' unas cuantas ventas de este producto. “¿Vas a ir al gimnasio, que huele mal, que hay mucha contaminación, y que hay muchos virus? ¡Muchos virus, muchas cosas que no tienes que coger!” dice en el programa Kiko Hernández, hablando directamente al espectador. “¡Cosas malas!”, aclara su compañera.

“A mí me daría miedo ir al gimnasio, con todo lo que hay ahora mismo. Quién te dice que no pillas un COVID, que no pillas un no sé cuántos, que uno toca la máquina. La máquina tiene que ser tuya, porque sabe Dios quién ha tocado eso, si lo han desinfectado o no han desinfectado esto” continúa Kiko Hernández.

Habiendo quedado demostrada la seguridad de los centros deportivos, hablando de declarar el deporte actividad esencial, y con miles de empresarios y trabajadores en las colas del hambre, Kiko Hernández piensa que mentir es la mejor manera de vender productos

LA RESPUESTA DEL SECTOR A KIKO

Unas desacertadas palabras que han enfadado al gremio de los profesionales de gimnasios. Desde la ANCEFS (Asociación Nacional de Centros de Entrenamiento Funcional y Salud) señalan a Bluper que el discurso de Kiko Hernández iba en contra de la “demostrada la seguridad de los centros deportivos”, y critican que el sector ha quedado muy dañado por la pandemia del coronavirus, con “miles de empresarios y trabajadores en las colas del hambre”. “Kiko Hernández piensa que mentir es la mejor manera de vender productos para Telecinco” añade el colectivo. La denuncia también la han hecho a través de sus redes sociales.

El sector estima que en 2020 hubo una reducción de ingresos del 50% respecto al año anterior, diez puntos más que la media europea, y que la disminución de su facturación se extenderá en 2021 en un 11%, según un estudio elaborado por la patronal EuropeActive y la consultora Deloitte. Ante la falta de socios, muchos gimnasios se han visto obligados a echar un cierre. Una situación muy complicada y que puede agravarse si mensajes como los de Kiko Hernández en televisión calan en la sociedad.

