Kiko Hernández, alto y claro a Marta López: "Se está enganchando a ti para volver a la televisión"

Efrén Reyero y Marta López no paran de gritar a los cuatro vientos lo mucho que se quieren. Asimismo, no hay día que Efrén no hable de ella en Mtmad. Confesó a sus seguidores que jamás pensó en tener más que una amistad con López, pero que surgió. No obstante, aún no han formalizado su relación, pero, tal y como ha afirmado el ex tronista, si estar bien juntos, respetarla y no estar con otras chicas es ser su novio, entonces lo es.

Además, el modelo comentó que quiere ser padre, pero que López, al ser ya madre de tres niños, no quiere más: "Ella me dijo que no me quería quitar la ilusión de ser padre, que si quería tener un hijo, lo iba a querer como a uno más".

La ilusión por seguir adelante con esta relación se nota en el rostro de ambos, ya que, cada vez que le mencionan el plató, a Marta López le brillan los ojos: "Le veo y sonrío", afirma ella. Sin embargo, Kiko Hernández ha llegado al plató de'Sálvame' para advertirla de que la está engañando: "Él se está enganchando a ti para volver a la televisión".

A pesar de las declaraciones de su compañero, a López no le preocupa lo que le cuenta, dado que confía en él plenamente: "Me considero bastante mujer como para que un hombre quiera estar conmigo y no porque esté en televisión". De la misma manera, tuvo que hacer frente a Ana Pérez, ex novia de Efrén, que le culpó de utilizarla durante su relación: "Va a usar a quien sea porque quiere seguir ahí. No es lo que aparenta, engaña a mucha gente", advirtió a la colaboradora.

En cambio, no es el único testimonio en contra del ex tronista. Una antigua amiga de él reveló que su único objetivo es ir a 'Supervivientes': "Lo que estoy viendo con Marta no es mutuo, después de esto saldrá otra cosa". López continua sin hacer caso a los malos comentarios, le defiende a toda costa e incluso deja claro que es consciente de que él siempre ha querido participar en dicho reality.

Por si no fueran bastantes las opiniones de su entorno, un testigo ha asegurado haber visto a Efrén en actitud cariñosa con otra mujer: "A una chica le echaba ojitos, se comían con los ojos y se hacían carantoñas". Manteniendo la postura, la colaboradora seguía poniendo la mano en el fuego por su chico y confiando en que no le ha faltado al respeto.