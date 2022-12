Karlos Arguiñano revela el secreto para hacer las mejores croquetas caseras: "Más rápido"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre han gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para desvelar uno de sus trucos mejor guardados para hacer las mejores croquetas. Además, el chef muestra como hacerlas lo más rápido posible sin perder la perfección.

Después de hacer la masa de las croquetas, el cocinero la ha dejado enfriar en un recipiente aparte. Acto seguido, lo ha cortado todo en cuadrados y los ha ido sacando, cuadrando así la misma cantidad de porción para cada una de ellas.









"Para que aprendáis a hacer bien rápido"



"Para que aprendáis a hacer bien rápido las croquetas en casa. Sin tener que hacerlo de una en una. Cogemos la masa de croquetas y hacemos como un chorizo, una chistorra gordita en este caso", describe el también presentador de Antena 3, haciendo referencia a la forma en la que se debe manipular la mezcla para que salga bien.

Sin embargo, también ha resaltado como importante echar antes harina en la encimera de la cocina para que no se pegue la masa. "Harina para que no se pegue. Estiramos y una vez estirado. Cortamos así y que no sean muy grandes. Una vez que hemos hecho eso, redondeamos", indica.

Una vez hechas todas las bolitas en forma de croqueta, se pasan por huevo y pan rallado para prepararlos antes de freír. De esta manera, ya están listas para pasarlas por aceite y freírlas antes de servir. Este es un paso que debe hacerse poco antes de comer para que el rebozado este perfecto y listo para poner en el plato.