Karlos Arguiñano explica las broncas que tenía con su padre por sus diferentes opiniones políticas

El pasado sábado, Karlos Arguiñano fue el invitado de 'La Sexta Noche'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, José Yélamo dio paso a la conversación que tuvo con el conocido chef de Antena 3, entre los fogones.

Además de mostrar a los espectadores cómo hacer un sencillo postre navideño, el cocinero habló de algunos aspectos de su vida privada como de la relación que tenía de su padre por sus diferencias políticas, momento en el que también dejó clara su ideología política. "Yo vengo del metal, yo vengo de un pueblo obrero total", confirmaba Arguiñano, haciendo referencia a sus orígenes.

"Mi padre era muy pobre, pero era muy de derechas, tampoco lo entendí nunca", comenzaba diciendo respecto a la relación con su progenitor, la que fue difícil a veces al tener opiniones tan diferentes. Tal y como contó el chef, tenían puntos de vista tan diferentes, a pesar de venir de una familia humilde, que discutían a menudo por ello.

"Discutíamos mucho, también estuvo en la División Azul, me negaba el Holocausto y gritándome", recordaba el presentador de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. A pesar de ello, aseguró que sus ideales siguen siendo los mismos que cuando era joven: "Yo vengo del mundo obrero, del mundo del buzo y la soldadura, del cincel y el martillo y eso no se me ha quitado". "Al final me he hecho empresario, pero tengo el puntito ese rojillo que tenía cuando tenía 16 o 17 años", confirmaba, dejando claro que su ideología política es de izquierdas.









"Yo empecé a pelear en casa"

"Le dije alguna vez: 'Menos mal que ganasteis la guerra, si la llegáis a perder... Qué hubiese sido de nosotros'", decía el cocinero muy irónico. "Porque era taxista y los dos últimos taxis se los compré yo", agregaba. "Yo empecé a pelear en casa, con mi padre. Pero no reniego de mi padre para nada. Era un tipo súper, pero, para mí, estaba equivocado", aseguraba el entrevistado.

Por otro lado, el chef se atrevió a responder a una de las polémicas más sonadas de la cocina en la actualidad. A contario que muchos, Arguiñano apoyó la decisión de Dabiz Muñoz de subir el precio de su menú: "No tiene que dejar de investigarse en la cocina, a mí me parece muy bien lo que hace Dabiz Muñoz, Martín Berasategui... Me parece muy interesante".

"Si han subido de precio no es para ganar más, probablemente es para cubrir gastos", aseguraba. "Yo que hace 30 o 35 años estaba en lo de la alta cocina te puedo decir que es una cocina muy cara, porque para dar de comer a 30 personas tienes a otros 30 en la cocina", defendía al marido de Cristina Pedroche. "No es solamente la luz, sube la luz, sube la gasolina, suben un montón de cosas", apuntaba.

Además, confesó sentirse muy decepcionado con los políticos actuales, por tramposo haberse unido en un momento tan delicado como la pandemia por coronavirus: "No les veo que se unan para el bien común, se unen para el bien propio... Yo cambiaría totalmente a los políticos, a todos, que vengan otros".