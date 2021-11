Karlos Arguiñano se emociona en Antena 3 al recordar el problema físico que sufría su madre: “Es así”

El reconocido chef, Karlos Arguiñano, se ha emocionado esta semana en su programa de Antena 3 a la hora de emular una de las conocidas recetas de su madre, Pepi Urkiola. El cocinero vasco ha recordado no sólo uno de los platos que más le gustaba disfrutar cuando era niño, sino que se ha sincerado sobre uno de los problemas físicos que padecía su madre.

Y es que Pepi falleció el pasado febrero de 2020 a los 94 años, una noticia tras la que se pronunció el propio chef para dar las gracias a los seguidores por las muestras de cariño junto a su hermana. Ambos compartían a través de sus redes sociales un bonito texto acompañado de una imagen en la que aparecen los cuatro hermanos que se han mostrado muy unidos tras perder a su madre. “Muchas gracias a todos por las muestras de cariño recibidas estos días. Eskerrik asko. Familia Arguiñano Urkiola”

Los dos cocineros vascos celebraron un emotivo acto de despedida en el restaurante familiar que tiene Karlos Arguiñano en Zarautz. Un acto íntimo al que acudieron todos los que conocían a la madre de los Arguiñano.









Arguiñano se emociona al recordar a su madre



Esta semana el cocinero de Antena 3 sorprendía a los espectadores con un parón para recordar a su madre al comenzar una de las recetas de pasta: “Una receta que vale tanto para niños como para mayores: unos macarrones ricos. Yo tengo muy buen recuerdo de los macarrones que hacía Pepi, mi madre. Pepi Urkiola”, comenzaba un Arguiñano visiblemente emocionado con el recuerdo de su madre.

Unos sentimientos que podían notarse en su voz, que se volvía más pausada que de costumbre: “Era mucho mejor modista, de niños sobre todo, que cocinera, la verdad es que es así. Tenía muchos problemas...”, continuaba el maestro de las cocinas, en una pausa en la que tragaba aliento. “No se le movían bien las piernas y tenía muchos problemas para andar. Pero lo macarrones, que es un plato sencillo, como vais a ver, os animo a todos a que cocinéis unos macarrones ricos, que sirven tanto para niños como para personas mayores, esto es para todos”, concluía recobrando el tono vivaz y alegre que tanto le ha caracterizado en sus años de televisión.









La fecha de la retirada de Arguiñano



Son muchos los años de Arguiñano frente a las televisiones y, hace apenas un mes se comparaba con otros cocineros punteros de la actualidad como Dabiz Muñoz. "Son todos más jóvenes que yo. Algunos ya estuvimos en esta pelea hace muchos años. Yo llevo ya 54 años en la cocina, soy de los abuelitos de aquí", comentaba, haciendo referencia a que, actualmente, hay jóvenes promesas de la cocina y que él ya se ha quedado viejo a su lado.

"No va a ser por muchos años, pero estoy muy contento haciendo todos los días estos trabajos para todos vosotros", decía entonces el conductor del espacio de Antena 3, dejando caer que no le queda mucho tiempo para retirarse, aunque no ha querido concretar la fecha. "Para vosotros, para que cojáis pistas y sigáis comiendo bien. Estar sanos y fuertes, sin gastar mucho", declaraba, señalando el objetivo de cada uno de sus programas.