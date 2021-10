Karlos Arguiñano se sincera y desvela en directo lo que piensa de Dabiz Muñoz: "Ahí no se llega"

Karlos Arguiñano es un popular conocido que cuenta con una amplia trayectoria a sus espaldas, de más de 50 años. El cocinero, popular por las recetas que ofrece a través de la pequeña pantalla en su programa diario,'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', destaca también por su sentido del humor, las anécdotas que comparte o los chistes que cuenta. La naturalidad que desprende es un factor clave que le ha permitido llegar a la audiencia día tras día y seguir colándose en las casas de los telespectadores que se han convertido en fieles a su programa.

Cabe destacar los platos tradicionales que prepara así como sus trucos para mejorar recetas, que resultan muy efectivos entre sus seguidores. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente del programa de cocina en Antena 3, pero, esta vez, ha dedicado parte del espacio a sus compañeros de profesión y ha hablado de los años que le quedan entre los fogones.





En el programa, que se emite de lunes a viernes a las 13:30 horas, Arguiñano abre las puertas de su cocina y prepara distintos platos junto a otros rostros conocidos como Eva Arguiñano, Martín Berasategui, Ainhoa Sánchez y Joseba Arguiñano.

El cocinero ha apuntado que es uno de los veteranos de la profesión, ya que lleva 54 años. "Algunos ya estuvimos en esta pelea hace muchos años. Soy de los abuelitos de aquí", decía, al tiempo que añadía: "No va a ser por muchos años, pero estoy muy contento haciendo todos los días estos trabajos para todos vosotros", unas declaraciones en las que algunos han interpretado que a Karlos no le quedan muchos años delante de los fogones, o no al menos en la pequeña pantalla a diario.

Karlos Arguiñano habla de Dabiz Muñoz en Antena 3

Respecto a sus compañeros, ha asegurado que "son todos más jóvenes" que él. Y aprovechando el momento de alusiones y recuerdo a sus colegas de profesión, Arguiñano ha querido acordarse de uno de los chef más existosos del momento, Dabiz Muñoz, que ha recibido recientemente un galardón por su labor en la cocina. "Hablando de grandes cocineros, a Dabiz Muñoz le han dado este año el premio a mejor cocinero del mundo. Un hurra. Ahí no se llega, ahí no se lo dan a cualquiera, eh. No se lo dan a cualquiera", aseguraba Arguiñano desde su programa.

También tenía tiempo para hacer mención a otro compañero y amigo, también premiado de manera reciente, "y lego han dado un premio al mejor cocinero empresario en España a Andoni Luis Aduriz otro grande de la cocina", apuntaba. Tras la felicitación a sus compañeros aprovechaba para ensalzar a los profesionales del mundo de la gastronomía de nuestro país. "En España tenemos un lote importante de grandísimos cocineros que nos están dando fama mundial. Yo estoy muy orgulloso de todos ellos", concluía.

KA": Zorionak a @Dabizdiverxo por el "Premio al Mejor Chef del Mundo" y a Andoni Luis Aduriz (@Mugaritz) por el "Premio Nacional de Hostelería" en el Día del Cocinero" ????‍?? pic.twitter.com/uEKWm51Qi4 — Karlos Arguiñano (@karguinano) October 20, 2021