Karlos Arguiñano: su guerra abierta con el jurado de 'MasterChef' y qué pasó en realidad con Anne Igartiburu

Karlos Arguiñano es un exitoso cocinero y presentador de televisión cuya trayectoria comenzó hace treinta años. Es un popular chef televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Hijo de taxista y modista, siempre tuvo clara su admiración por la cocina, pero no por la comunicación. Después de la enseñanza obligatoria, cursó estudios de maestría industrial. Es por esto por lo que comenzó trabajando en la fábrica de trenes de Beasáin (CAF) como chapista. No obstante, con tan solo 17 años, decidió apuntarse a la Escuela de Hostelería del Hotel Euromar, en Zarauz, dirigido por Luis Irizar.

Tras años de formación, en 1978, abrió su primer negocio y se puso al frente de un hotel restaurante en Zarauz. Al igual que, en 1996, inauguró su propia Escuela de hostelería Aiala. A pesar de esto, en los 90, vio su oportunidad de dar el salto a la televisión y enseñar a millones de personas lo que a él le gusta hacer. En 1991, un año después de presentar su propio formato en ETB, su popularidad comenzó a despegar gracias a TVE, donde se puso al frente de 'El menú de cada día'.





Poco después, en la misma cadena, compaginaba su programa con 'El sábado cocino yo', en el que enseñaba cocina básica cada sábado por la mañana. En 1993, el mismo formato pasó a llamarse 'El menú de Karlos Arguiñano' y el de los fines de semana 'Los sábados con fundamento'. Al igual que, en 1995 se renombró como 'La cocina de Arguiñano' y, dos años después, él y su formato fueron fichados por Telecinco.

A raíz de esto, se forjó una carrera internacional al hacerse con su propio espacio televisivo en argentina, aunque meses después volvió al canal de Mediaset. De 1997 al 2000 pasó a llamarse 'Karlos Arguiñano en tu cocina' y fue visto en Argentina Televisora Color (ATC) el primer año y, luego, en Canal 13. Durante su paso por Argentina, su programa se comenzó a titular 'Cocina con Fundamento' y fue sustituido por Ramón Roteta, Eva Arguiñano y Begoña Atutxa.

En 2002, el cocinero regresó a TVE y, en 2004, presentó 'Karlos Arguiñano en tu cocina' durante seis años. En 2010, rompió su contrato con Mediaset y se trasladó a Aresmedia. Actualmente, el chef mantiene sus formatos producidos por Bainet Media y se siguen emitiendo en Antena 3: Cocina abierta de Karlos Arguiñano en Antena 3, Antena 3 Internacional, Nova y ATRESplayer.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en su propio programa y en entrevistas. Es por esto por lo que hay mucha información sobre el comunicador que resulta desconocida para sus seguidores.









Serrat, su trampolín a la televisión

Uno de los datos más llamativos de la carrera del presentador es que debe su gran carrera en los medios a Joan Manuel Serrat. Resulta que el cantautor es el responsable de que el cocinero se pasase a la pequeña pantalla.

Resulta que el cantautor catalán es el responsable de que Karlos Arguiñano se lanzara a cocinar en la tele, hace 30 años, y se convirtiera en un fenómeno mediático. Él mismo lo explica: "Una noche estaba Serrat cenando en mi casa. Había actuado en San Sebastián, vino con todo su equipo a cenar y les estuve contando chistes hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Se rieron todos mucho y allí me ofrecieron hacer un vídeo de chistes, pero les dije que no, que yo los cuento sobre la marcha, que yo lo que quería era hacer un programa de cocina. A los 15 días me llamó uno de los que estaba en aquella mesa y me dijo: 'Oye Karlos, lo que dijiste del programa de cocina, si quieres, desde mañana'. Me dieron cinco minutos para hacer dos recetas. Cinco minutos para dos recetas, bah, suficientes, dije, porque yo lo que quería era entrar. Ahí arranqué y llevo ya 6.500 programas", cuenta a 'Academia TV'.

"Después, fuimos ampliando horario y estuve 3 años en Euskal Telebista. Más tarde, cuando le dieron el espacio a Pedro Subijana, compañero mío de la escuela de hostelería, me quedé sin trabajo en televisión. Entonces me ofrecí a Telenorte, el centro territorial de TVE en el País Vasco, donde empecé enseguida. A los 6 meses me llamaron de La 1 de TVE para sustituir a Elena Santonja (Con las manos en la masa)”, contaba.









El motivo por el que se fue de Telecinco

Telecinco fue la primera cadena nacional en la que el cocinero trabajó durante años. Desde el 2004 hasta el 2010 se puso al frente de las cocinas de Mediaset. Aunque estaba muy contento y obtenía buenos datos de audiencia, seis años después, su contrato con la cadena se dio por finalizado.

“En esa etapa, desde mi productora Bainet ya estábamos produciendo más programas Bricomanía, Decogarden y el programa Frontón de pelota vasca. Me ofrecieron ir a Telecinco con todo el paquete de programas. Ya no era pensar en mi, era pensar en las 250 personas que trabajaban conmigo. Paolo Vasile se portó muy bien. Y tuvimos muchísimo éxito. Después, me fui porque prescindían de los programas y llegó la oportunidad con Antena 3”, aseguró el cocinero para 'Academia TV', dejando claro que sigue manteniendo una buena relación con la que fue su cadena durante seis años.









"Dono todo lo que gano por la publicidad"

En 2021, se mostró muy contento al recibir el Premio Nacional de Televisión: "Todos los premios agradan, pero éste es especial porque reconoce mi labor como cocinero y comunicador durante 32 años", reconoció en una entrevista para 'El País'.

A raíz de esto, el chef contó que no cobraría los 30.000 euros asociados al premio, ya que lo decidió donar a la ONG Zaporeak, una asociación que da de comer a los refugiados en la isla griega de Chios, y al Banco de Alimentos de Gipuzko: “Dono todo lo que gano por la publicidad, que es bastante dinero. Ayudo al pueblo saharaui, a Aldeas Infantiles, hace 25 años abrí una guardería en Caracas y he fundado con Gastón Acurio un comedor social para niños en Pachacútec (Perú), donde se dan 300 desayunos al día. Lo que más me duele es que haya niños que no tengan comida para llevarse a la boca y ancianos que pasen frío en invierno”.









Faceta como escritor

Entre todos los programas de cocina que ha presentado desde hace tres décadas, el cocinero ha encontrado tiempo para compartir también sus conocimientos culinarios con sus seguidores y ha escrito varios libros: 'El menú de cada día' (1992), 'La cocina de Karlos Arguñano' (1993), 'La cocina fácil de Karlos Arguiñano' (1993), 'La cocina con Karlos Arguiñano' (1993), 'El menú de cada día' (1993), 'La despensa de Karlos Arguiñano' (1995), '1069 Recetas' (1996), 'Karlos Arguiñano en tu cocina argentina' (1997), 'La cocina divertida de Karlos Arguiñano' (1997), 'La cocina divertida de Karlos Arguiñano' (1998), '100 menús de temporada' (1998), 'Karlos Arguiñano en tu cocina' (1998), 'Escuela de cocina y de la buena mesa' (1999), '70 menús ricos, ricos para Argentina' (1999), 'Recetas ricas, recetas sanas' (1999), 'Guías de alimentación y nutrición' (2000), 'La cocina de Karlos Arguiñano (2002), '1069 Recetas' (2003), '100 menús de temporada' (2003), 'Recetas ricas, recetas sanas (2003), 'Cocinando con Karlos Arguiñano' (2003), 'Recetas de temporada' (2004), 'Comer sano y con fundamento (2004), 'Mis recetas favoritas' (2004), 'Karlos Arguiñano en tu cocina' (2005), 'Comer sano: reducir el colesterol' (2006), 'Comer sano: stop a la obesidad' (2006), 'Gran recetario' (2006), 'Comer sano: controlar la diabetes' (2007), 'Comer sano: regular la hipertensión arterial' (2007), 'La cocina fresca' (2007), 'Atrévete a cocinar: La forma más fácil de aprender' (2007), 'Cocina express: Recetas para olla a presión' (2008), 'Comer sano: prevenir la osteoporosis' (2008), 'Comer sano: combatir el estreñimiento' (2008), 'La cocina vasca' (2009), '1069 Recetas' (2010), 'Como en casa. Recetas para triunfar cocinando' (2012), 'En familia con Karlos Arguiñano' (2014), 'A mi manera: Las recetas fundamentales de la cocina regional española' (2015), 'Sabores de siempre: Las recetas que no pasan de moda' (2016), 'La alegría de cocinar: Recetas para disfrutar y comprender' (2017), '1000 recetas de oro' (2018) y 'Cocina día a día' (2019).









Otras aficiones

Además, de escribir libros orientados a la cocina sencilla, el cocinero tiene otras aficiones que ha podido ejercer. Arguiñano tiene una breve trayectoria como actor y se le ha podido ver en películas como 'El rey de la granja' (2002), 'Año mariano' (2000) y 'Airbag' (1997).

También ha impartido clases de cocina, cursillos y ha participado en jurados gastronómicos, conferencias, mesas redondas o charlas. Asimismo, es un gran amante de las motos y, desde 2009, ha tenido la oportunidad de ser el patrón del equipo Derbi en la categoría de Moto2 y Moto3 del campeonato del mundo de motociclismo junto a Bainet. No obstante, se vio obligado a cerrar el equipo cuestiones económicas.





La pérdida de su Estrella Michelin

El cocinero cuenta con una amplia trayectoria tanto en la televisión como entre fogones. No obstante, tiene una espinita clavada que le persigue desde hace unos años: la Estrella Michelin. Aunque, actualmente, es más conocido por su faceta mediática, en los inicios de su carrera como chef fue premiado con uno de los galardones más apreciados por los cocinero de nuestro país. Se trata de la Estrella Michelín, otorgada por la guía del mismo nombre y que premia a los restaurantes españoles más destacados.

Arguiñano logró hacerse con una en 1985 por su gran trabajo en el restaurante que montó en Zarautz. A pesar de ello, la perdió y no ha vuelto a tener la oportunidad de hacerse con una. Este hecho resultó ser muy llamativo, ya que no es normal que se pida devolver una Estrella Michelín. Aunque nunca se comunicaron los motivos concretos de su retirada, el cocinero cree tener claro lo que pasó realmente para que perdiera su premio y no dudó en contárselo a sus fieles espectadores.

En primer lugar, el cocinero recordó que cuando le dieron la Estrella Michelín se hicieron “muy famosos”. "Empezamos a trabajar en la televisión y así y nos la quitaron", desveló el presentador, dejando claro que creía que la pequeña pantalla había sido la responsable de lo que pasó. "Qué envidias tiene la gente, sales guapo y no te aguantan", bromeó el cocinero muy irónico al recordar lo ocurrido.

"Yo siempre pensé, 'cómo puede ser que me den en el 83 - 84 una Estrella Michelin... ¡hala! y cuando empiezo en el 90 - 91 en televisión me la quitan, qué pasa, que se me ha olvidado cocinar'. ¡Para nada!", reflexionó, aparentemente molesto. “Ahora no cocino peor, porque sé mil veces más que hace 30 años y hago las cosas muchísimo mejor. Me la quitaron porque estaba en televisión, pero no importa. En esta vida, o das pena o das envidia. Yo prefiero dar envidia”, agregó.

De esta manera, el chef aseguró que decidieron quitársela al empezar a ser reconocido en la televisión y que nada tuvo que ver con sus habilidades culinarias. Antes de dar por finalizada su triste anécdota, el conductor del espacio de Antena 3 quiso aclarar que se refería a “otras cadenas de televisión”. Muchos espectadores se tomaron esta referencia como una pulla a Telecinco y sus programas del corazón.





La gran pérdida de Arguiñano

El cocinero se caracteriza por mostrar siempre un gran sentido del humor y contar chistes malos. No obstante, también ha vivido momentos difíciles, con los que suele ser muy reservado. A pesar de ello, durante una de sus entrevistas en 'El Hormiguero' desveló uno de los peores episodios de su vida. “En mi casa ha habido ocho partos”, comenzó diciendo, refiriéndose a su familia.

Fue entonces cuando se atrevió a contar cuando su mujer, Luisa, dio a luz por primera vez. “Los dos primeros se nos murieron. Eran dos niños y nacieron muertos con siete meses”, contaba el presentador, aparentemente emocionado. “Mi mujer lloraba y lloraba, con razón”, recordaba para, acto seguido, contar como la consolaba: “Tranquila que tienes un pedazo marido y esto lo vamos a intentar las veces que haga falta”.

“Luego vinieron seis, más una que tengo adoptada…”, contaba el chef, dejando claro que, después de la tragedia, logró formar una amplia familia junto a su mujer. “Son siete, todos emparejados, todos con hijos menos una.. Ahora me toca aprenderme el nombre de mis nietos”, bromeaba tras confirmar que, con tantos hijos, también tendrá muchos nietos.









Una familia de chefs

El cocinero tiene siete hijos: Eneko, Zigor, Karlos, Martín, Joseba, Amaia y María. La mayoría de ellos fueron contagiados con el amor de su padre por la cocina, por lo que cinco de ellos “gestionan” su complejo turístico que ofrece "cocina de calidad en un hotel con encanto en Zarautz”. Entre ellos, Eneko dirige la sala y toma los pedidos del público, además de que suele ser el que aparece en los medios. Asimismo, Zigor es el jefe de cocina, aunque en sus ratos libres también participa en algunas competencias como la de Pintxos de Bacalao de Gipuzkoa.

Por otra parte, Martín gestiona el complejo familiar."Tanto mis hermanos como yo nos fuimos incorporando gradualmente (a la empresa). Se fue dando poco a poco, casi sin darnos cuenta. (Mantenemos el buen clima laboral en la familia) Porque siempre hicimos cosas en grupo, en la casa y en el trabajo", explicó Martín en una entrevista.

De igual manera, María ejerce como la otra jefa de cocina. Ella es la hija adoptiva del chef y se conocieron a finales de los 90 cuando ella era la asistenta de la casa de Buenos Aires en la que Arguiñano vivió mientras rodaba algunos programas allí. María le demostró al cocinero su amor por la cocina, lo que le empujó a ayudarla a mudarse a España. "Me siento bien, rodeada de cariño. Ellos son mi familia, son mis padres adoptivos, mis hermanos, trabajamos de igual a igual. ¿Donde podría estar mejor?", dijo ella en una entrevista en 2016.

Joseba Arguiñano es el menor de los hermanos, pero el más televisivo gracias a que fue fichado por su padre para 'Cocina abierta'. No obstante, no es la primera vez que el joven se hace hueco en la pequeña pantalla, ya que, anteriormente, se puso al frente de otros espacios como 'Historias a bocados', 'Escapadas con Joseba Arguiñano' y 'Sukaldaria' en EITB y Radio Televisión Vasca. “Está capacitado y gusta mucho, pero es distinto a mí porque creo que tiene mucha más preparación que yo. También es gracioso, tiene buena mano para todo y cae bien, pero no es como yo, también es hijo de su madre”, contaba Arguiñano para 'El Mundo'.

De entre los siete hermanos, solo dos se han decantado por no seguir los pasos de su padre. Karlos trabaja en el cine como “director de fotografía", mientras que Amaia es ingeniera y especialista en telemetría, una disciplina que ayuda a los pilotos de carrera a mejorar sus tiempos. "Mi padre dice en broma que soy la única de sus hijos que sabe leer. Es que mis otros hermanos no han hecho ninguna carrera porque les ha gustado más lo de casa, salvo uno de ellos", contó Amaia a 'El diario vasco', en 2012. Sin embargo, actualmente, ella también ha pasado a trabajar en el negocio familiar y se hace cargo de la bodega de su padre, que comercializa txakoli.









Los rumores con Anne Igartiburu

En marzo de 2021, Karlos Arguiñano participó en 'Dos parejas y un destino' como anfitrión y recibió a Anne Igartiburu, María del Monte, Gonzalo Miró y Florentino Fernández en Euskadi. Durante la comida, el presentador de Antena 3 aprovechó para contar algunas anécdotas sobre sus inicios en televisión a sus invitados e hizo hincapié en sus inicios en TVE con 'Este sábado cocinas tú'.

"Ahora un programa de cocina es algo normal en una televisión autonómica o nacional, pero en aquella época no. Parecía que todo tenía que ser espectáculo", contaba el chef. Fue en ese momento cuando Flo le recordó que fue ese año cuando "conoció a Anne Igartiburu". "Yo ya tenía éxito en el año 90 o 91 y empecé a hacer ese programa en La 1 los sábados, en el que llevaba a gente que no había cocinado nunca", corroboraba el anfitrión.

Echando la vista atrás a cuando coincidió con la presentadora de 'Las Campanadas' de TVE, confesó que hubo un momento que lo pasó realmente y tenía que ver con ella. "Tengo un recuerdo malo, malo para mí, y es que me parecías tan guapa que me quedaba con una cara de bobo mirándote todo el programa. Decía todo el rato: '¡Qué guapa, qué guapa!'. Te lo juro, no quiero ver ese programa nunca más", confesaba Arguiñano, provocando las risas de los comensales.

A raíz de esto, tanto los espectadores como los medios de prensa rosa especularon que ambos eran más que amigos. "Hubo rumores de que habíamos comenzado una relación. Yo, cuando me entero, la vi en un aeropuerto y le dije: 'Anne, ¿has oído esto?'. Ella me contestó: 'Claro, ¿no lo sabías o qué?'. El último que me entero, como siempre", recordaba el cocinero entre risas. Tal y como aseguró la presentadora y el chef, todo se quedó en un rumor y, desde entonces, mantienen una muy buena relación de amistad.









Su conflicto con 'Masterchef'

Actualmente, 'Masterchef' es uno de los programas culinarios más populares de la televisión. Junto a 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', es el espacio de cocina más visto y seguido en la pequeña pantalla. En el espacio de La 1 es muy habitual que exitosos cocineros asistan como invitados para enseñar algunos cocinados, sin embargo, Arguiñano no suele ser uno de ellos. Asimismo, siempre se ha mostrado muy crítico con el formato de TVE.

“Yo he estado en esos programas y ya aclaré que acudía pero sin juzgar a nadie. La cocina pasa a ser espectáculo. No me parecen mal, pero no me apetecen”, contestó el cocinero de Antena 3 cuando le preguntaron en 'Academia TV' si le apetecería participar en el talent culinario de La 1. “Los jóvenes deben ir más a los mercados, a comprar productos frescos. Ahora se quiere todo muy cortadito, muy limpito. Hay que conocer la comida de verdad. Saber qué comemos”, agregaba.

Sin embargo, no es la primera vez que Arguiñano dedica estas palabras al formato producido por Shine Iberia. “No lo veo porque no es un programa de cocina, es un reality y yo no puedo con los realities”, opinaba el presentador muy rotundo tras asegurar que “les gusta la lagrimita, que llore la madre, que lloren los niños... Todo el mundo llorando”. Ante sus repetidas críticas, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz no dudaron en responderle y reprocharle que él “ha popularizado la cocina de ama de casa”.

Asimismo, el cocinero vasco opinó que "las escuelas de cocina se montan para enseñar, no para ganar dinero": "Tengo entre 60 y 70 alumnos y ver que salen con trabajo es una satisfacción que no me ha dado el dinero". "No nos vamos a enfrentar a Arguiñano. Es un referente de la televisión porque lleva 25 años y es un tío que ha popularizado la cocina de ama de casa", explicaba Pepe Rodríguez sin dar crédito a las declaraciones del chef de Atresmedia. “Él mete chistes para que la gente se lo pase bien aparte de aprender y nosotros pretendemos hacer eso”, se defendía Jordi Cruz. “Sino no se vería”, le apoyaba su compañero. “Me gustaría saber si de verdad lo piensa porque me daría pena. Nos gustaría que nos lo contara a la cara porque no me lo creo”, insistían los jueces.





Premios

Como consecuencia de su larga trayectoria televisiva tanto en televisión como entre fogones, Arguiñano ha sido galardonado en varias ocasiones. En 1992, recibió el TP de Oro como 'Personaje de Año' de la revista Teleprograma; en 1993, recibió el Premio Ondas en la categoría de Programas Nacionales de Televisión; en 2015, la Antena de Oro; y, en 2021, el Premio Nacional de Televisión.

“El Premio Nacional de Televisión que me ha otorgado el Ministerio de Cultura y Deporte me parece un boche de oro alucinante para estos 32 años de trayectoria televisiva. Me ha impactado. Ya había recibido muchos premios pero este me ha impresionado y me ha hecho inmensamente feliz. Tengo llamadas y mensajes de muchísima gente, de Serrat, de Iñaki Gabilondo, del Duque de Alba… Me he dado cuenta de que son tantos años en televisión que, aunque muchos no me hayan seguido, todos me conocen”, aseguraba en una entrevista para 'Academia TV'.