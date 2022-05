El jurado de 'MasterChef' toma medidas al pillar a dos concursantes haciendo trampas tras las cámaras

Este lunes, 'MasterChef' volvió a ocupar la parrilla de TVE. Como es habitual, el talent culinario fue de lo más comentado en Twitter, ya que los espectadores suelen señalar cualquier mínimo detalle que les chirríe o el comportamiento de alguno de los concursantes o incluso del algún miembro del jurado. Esta vez, la atención fue acaparada por Eva y Jokin, ya que la pareja de esta edición se dio su primer beso delante de las cámaras. No obstante, la estrategia terminó en tragedia, ya que ella fue expulsada y él fue pillado haciendo trampas junto a David.

Fue un programa muy complicado para Jokin, dado que tuvo que asumir la continuidad sin su pareja y se llevó una buena bronca por parte del jurado formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Como consecuencia, los participantes fueron penalizados con los delantales negros. Esto se debe a que los concursantes fueron pillados planeando antes del cocinado la elaboración que llevarían a cabo en la primera prueba, lo que está prohibido según las normas del concurso.

En la primera prueba, los concursantes debían elegir la pareja con la que hacer la misma receta, con el objetivo de hacerlas similares y emplatar de la misma manera. Sin embargo, tendrían que trabajar de manera individual sin saber cómo lo estaba haciendo el compañero, solo guiándose de la intuición, por lo que colocaron un panel para separarles y que no se pudieran mirar el uno al otro. De esta manera, el programa quiere preparar a los participantes para cualquier problema que puede darse entre fogones sin previo aviso.









"Hemos pecado de listillos"

"Dos de vosotros apalabrasteis qué plato cocinar a pesar de esta prohibido. ¿Os suena?", dijo de pronto uno de los jueces, señalando que una de las parejas de aspirantes había hecho trampas en el primer cocinado. Sin embargo, ninguno lo reconoció, por lo que el formato de La 1 optó por emitir sus pruebas, siendo un vídeo en el que David y Jokin apalabraban la receta.

"¿Te viene bien arroz?" o "ya sabes cómo hacerlo", eran algunos de los comentarios que se les escuchaba decir tras las cámaras. "No siento que haya hecho trampas", reaccionaban ellos, sin reconocer que habían hecho trampas. Según su propia versión, el plato lo habían ensayado antes de realizarlo en directo, en uno de los momentos que ensayan en la casa fuera del programa.

No obstante, Jokin y David se disculparon y se mostraron arrepentidos por lo que acababa de pasar. "Me siento mal y arrepentido, no se volverá a repetir. En ningún momento he querido faltar el respeto a nadie", se disculpaba Jokin. "Hemos pecado de listillos", reconocía David. "Quien quiera hacer trampas va por mal camino", les reñía Jordi Cruz. Posteriormente, tras esta advertencia, el chef les entregó los dos delantales negros.