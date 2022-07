El jurado de 'Idol Kids' alucina cuando Jesús Vázquez da paso a un famoso futbolista: "Os va a sorprender"

Como cada noche del miércoles, ‘Idol Kids’ ocupó la noche de Telecinco. No obstante, esta fue una entrega especial, dado que terminó la fase de rankings de la segunda edición. Además, el programa estuvo marcado por una llamativa visita. De pronto, Jesús Vázquez recibió a Pepe Reina. El portero de la selección española se encontraba en el backstage para ver actuar a su hija Grecia, quien debutaba sobre el escenario con el objetivo de cumplir su sueño de ser cantante.

La joven de 14 años disfrutó de su primera experiencia en un talent musical de televisión con la interpretación de One Kiss, una colaboración de Dua Lipa y Calvin Harris. El futbolista se mostró muy nervioso durante toda la actuación, incluso más que su pequeña. No obstante, finalmente, fue todo un éxito y Grecia terminó con tres verdes y una buena valoración por parte del jurado formado por Camela y Ana Mena.

“Ha habido cositas de afinación, pero creo que tienes una voz muy interesante y me gustaría volverla a escuchar”, opinaba Ana Mena, señalando la calidad del timbre de la joven. Una opinión que apoyó Dioni: “Ha habido pequeñas cositas, pero tanto tú como nosotros nos hemos divertido, que es de lo que se trata”.









"Os va a sorprender quién es el padre de Grecia"



Después de las valoraciones, el presentador entraba en el escenario para advertir a los miembros del jurado de quien se encontraba en el backstage, ya que el padre de la joven es muy famoso y ellos todavía no conocían su identidad. “Os va a sorprender quién es el padre de Grecia. No es cantante, precisamente, pero sí es muy conocido y muy querido en este país”, presentaba el conductor del espacio antes de recibir a Pepe Reina sobre el escenario.

“Teníais que ver al campeón del mundo, cómo estaba de nerviosito viendo a su niña cantando, no había forma de que me hablara”, comentaba Vázquez entre risas. Asimismo, el presentador confesó que el portero pidió no “estar ni en las gradas para que no influyera en la opinión” de jurado y público al conocer de quién era hija Grecia.

“Me parece lógico que sea ella la que se lleve todo el protagonismo”, opinaba el deportista “Hemos estado los dos súper nerviosos y lo seguimos estando, pero tiene que disfrutar y ser la que se suba el escenario y se enfrente a esto por primera vez, que sea la primera de muchas”, señalaba Reina, algo emocionado.

Reina aseguró sentirse muy orgulloso de su hija y así lo demostró también desde su cuenta oficiala de Twitter: “Orgulloso de tu primera experiencia mi vida. A seguir luchando por tu sueño. Vamos a estar SIEMPRE contigo ¡Te quiero!”