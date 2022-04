Juanma Castaño revela quién es el jurado de 'Masterchef' "más duro": "No te puedes fiar"

Juanma Castaño es un exitoso periodista deportivo, aunque, a día de hoy, también se ha convertido en un reconocido personaje televisivo. Forma parte del equipo de COPE desde 2011, donde se le puede ver tanto en 'Tiempo de juego' como al frente de 'El Partidazo', aunque también interviene de manera puntual en 'Herrera en COPE'.No obstante, también tiene una gran presencia televisiva desde que se convirtió en el ganador de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity' junto a Miki Nadal.

Tras varias semanas esforzándose por continuar en el talent, a pesar de que no confiaba demasiado en sí mismo, logró enfrentarse a una de las finales más reñidas de la historia del concurso. Tanto, que la victoria terminó siendo compartida. "Yo me quería ir porque era un peñazo estar todas las semanas grabando y cocinando, pero llegó un momento en el que llegué al programa 10 y fui a por la semifinal y la final. Pisé el acelerador y, ahí, competí ya de verdad", cuenta el periodista al respecto en una entrevista para COPE.

Asimismo, reconoce que está "encantado de haber compartido la victoria" del talent de La 1: "Así nadie puede criticar que no haya ganado Miki. Estoy tranquilísimo porque están contentos los suyos y los míos. Además, dos ONG recibieron el dinero. Hemos multiplicado por dos la alegría".

Su paso por el concurso fue difícil y sufrió al dar todo de él para superar las pruebas. Como consecuencia, tuvo que hacer frente a las duras valoraciones del jurado del programa, formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. No obstante, ahora tiene una "relación estupenda con ellos", incluso Pepe será uno de los invitados de 'Cinco Tenedores'.

Vídeo













"Durante la grabación del programa no nos dejan sentarnos a comer con los jueces"



"Durante la grabación del programa, no se permite que tengamos mucho compadreo. Es decir, no viajamos con los jueces, no nos dejan sentarnos a comer con los jueces. No les gusta que haya un feeling especial entre los participantes y los jueces. Y me parece genial porque eso les podría condicionar", cuenta quien fue ganador del talent, señalando cómo es la verdadera relación con los jueces durante el rodaje.

"Con lo cual, nosotros íbamos a un hotel, nos sentábamos a cenar y los jueces cenaban en otro salón. De repente, pasabas por ahí, les saludabas y llegaba alguien del programa y me decían que no podía estar ahí", revelaba. Asimismo, reconoce que "son duros": "Creo que el más duro es Pepe y, sin embargo, parece el más majo, pero para mí es el más capullo de todos. Jordi, es un tío que, dentro de que es recto, para mí él es todo sensibilidad. Y Samantha es un alma libre. Tan pronto te adora como te da un palo".

"No te puedes confiar. Total, que no te puedes fiar de ninguno de los tres", bromea el comunicador de COPE. A pesar de ello, asegura que tiene una gran opinión del jurado como comunicadores televisivos: "Tengo una idea de ellos, a nivel profesional televisivo, que es buenísima. Este programa lo presentaba Eva González y ella se fue como fichaje estrella a otra cadena. Lo normal, es que TVE hubiese fichado a alguien para sustituirla, pero no pusieron a nadie".

"Se quedaron los jueces al frente del programa y lo llevan de cine. Para mí, que tres personas que no eran del ámbito de la comunicación se hayan hecho con el programa estrella de TVE y lo presenten como lo presentan... Son unos fenómenos", opina Castaño tras afirmar que no volvería a concursar en el talent de cocina de TVE porque "en el que has sido feliz no deberías tratar de volver". "Yo ya he ganado 'Masterchef'. Más no puedo conseguir, no puedo. Si hay un súper 'Masterchef' de ganadores dentro de unos años, les diré que tengo radio. No voy a ir", reconoce.