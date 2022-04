Juanma Castaño: "En 'Cinco Tenedores' Manolo Lama está muy bien y cuenta cosas que ni yo sabía"

Juanma Castaño es un exitoso periodista deportivo, aunque, a día de hoy, también se ha convertido en un reconocido personaje televisivo. Forma parte del equipo de COPE desde 2011, donde se le puede ver tanto en 'Tiempo de juego' como al frente de 'El Partidazo', aunque también interviene de manera puntual en 'Herrera en COPE'. No obstante, también tiene una gran presencia televisiva.

Además de trabajar en #Vamos en Movistar+, en 2021, se convirtió en el ganador de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity' junto a Miki Nadal. Tras varias semanas esforzándose por continuar en el talent, a pesar de que no confiaba demasiado en sí mismo, logró enfrentarse a una de las finales más reñidas de la historia del concurso. Tanto, que la victoria terminó siendo compartida.

Desde entonces, se le ha visto en otros programas como 'El Hormiguero', donde ha aparecido como colaborador. Esto lo compagina con 'Cinco tenedores', programa de cocina en Movistar+ que presenta junto a Miki Nadal y en el que sigue demostrando sus dotes culinarias mientras entrevista a interesantes invitados, lo que asegura que "es muy complicado al hacer las dos cosas a la vez". De esta manera, ambos ganadores del programa de TVE siguen compitiendo para que sus elaboraciones sean las más votadas, sin embargo, esta vez, el periodista está "más concentrado en sacar lo suyo que en rivalizar con Miki".





¿Cómo es compaginar el ser un exitoso periodista deportivo con ser ganador de 'MasterChef' y tener un programa de cocina?

Compaginar 'Cinco tenedores' con la radio es sencillo. Sobre todo porque, después de compaginarlo con 'Masterchef', todo parece sencillo. 'Masterchef' es súper absorbente y son muchas semanas, en mi caso muchas porque llegué hasta la final. Eso sí que fue duro. Fue muy complicado mantener la energía para grabar 'Masterchef', que son muchas horas y muchas jornadas de grabación, y llegar por la noche con frescura suficiente para ponerte delante del micro. 'Cinco tenedores' ha sido un poquito más selectivo, han sido tres semanas intensas de grabaciones, y, como tenía el callo de 'Masterchef', todo ha ido más rodado.

En el primer programa, Carlos Herrera fue el invitado que eligió a la pareja ganadora. Sois compañeros en COPE. ¿Qué tal fue la experiencia?

Me llevé una gran alegría cuando vi que el primer invitado era Herrera. La gente pensaría que era cosa mía, pero no. Fue cosa de la cadena y de la productora. Cuando me lo dijeron, pensé: 'qué guay sentarse con Herrera'. Yo tengo la suerte de compartir mesa con Herrera de vez en cuando y lo disfruto mucho. Tenía ganas de hacer delante de unas cámaras de televisión para que la gente viera cómo es Carlos en las distancias cortas. Me gustó y la única faena fue que votó al plato de Miki, no al mío, lo que no termino de entender. Cómo puede un compañero mío de COPE venir a la tele y votar con Miki...

Sentiste alguna presión, ya que al tener cierta confianza, fuese más duro contigo a la hora de la valoración...

Yo estaba perdido con Herrera porque, claro, si votaba por mí era porque somos compañeros en COPE y si votaba contra mí iban a pensar que algo nos pasaba. Salíamos perdiendo seguro. Al final, votó por Miki. Gana 1-0 y a ver qué pasa.

¿Habéis compartido otros momentos fuera de COPE?

He compartido momentos en verano, actos de la radio... Y, algo muy curioso, me le encontré en Nueva York, en la Quinta Avenida, hace una semana, y me invitó a comer. Es una persona muy divertida. Además, siendo una persona tan influyente, relevante e importante a nivel informativo, te sientas con él en la mesa y en ningún momento tienes la sensación de que quiera acaparar más protagonismo que nadie. Escucha, se ríe, participa... No es el típico pesado que va dando sermones.

De los presentadores de COPE con los que menos coincides ¿A quién te gustaría cocinar en el programa y por qué?

En esta temporada va Lama. Sería algo especial que fuera Paco, Pepe... No estaría mal. Lo que pasa es que Paco, como va nada, es mejor ni proponérselo. Nos diría que va y luego nos dejaría plantados el mismo día de la grabación.

Vídeo





¿Y fuera del ámbito de deportes?

Muchísimos. Hay gente muy interesante. Por ejemplo, Antonio Banderas me cae genial y me encantaría. O con Alejandro Sanz o Dani Martín. Hay mucha gente muy interesante. También me gustaría con algún compañero que esté, ahora mismo, cubriendo la guerra en Ucrania para que nos contarán cómo es la guerra desde dentro a nivel informativo.

De su paso por el programa, ¿Qué invitado te ha sorprendido más?

Ana Peleteiro me parece que fue cañón en todos los sentidos. Es una chica fantástica, fresca, directa, valiente... Me encantó. Y, luego, está muy bien la conversación que tenemos con Pepe Rodríguez, juez de 'Masterchef'. Está también muy bien Manolo Lama y cuenta cosas que ni yo sabía.

Macarena Rey dijo en la rueda de prensa que con 'Cinco tenedores' había llegado el desempate entre Miki Nadal y tú tras 'Masterchef Celebrity'. ¿Ha vuelto a ver mucha rivalidad entre vosotros?

No da para tanto porque la diferencia es que en 'Cinco tenedores', mientras cocino algo, tengo que entrevistar a alguien y es muy difícil hacer las dos cosas. Soy tío, dos cosas a la vez, es muy complicado. Mi cabeza da para hacer una boloñesa y, cuando la acabe, hablar. Me ha resultado complicado y por eso estaba más concentrado en sacar lo mío que en rivalizar con Miki.

Al principio de 'Masterchef', Miki y tú no os llevabais demasiado bien y ahora compartís un programa en televisión...

El roce hace el cariño. Yo no le podía ni ver porque él nos daba mucha caña en el '90 minuti'. Lo que sucedió fue que, a medida que avanzaban las semanas e íbamos teniendo horas de vuelo juntos, nos encontramos muy a gusto el uno con el otro y es un tío con el que me lo paso muy bien.

En su momento, ¿Cómo os tomasteis el compartir la victoria? Siendo la primera vez que esto se hace en la historia del concurso...

Yo estoy encantado de haber compartido la victoria porque se reparte todo. Así nadie puede criticar que no haya ganado Miki. Estoy tranquilísimo porque están contentos los suyos y los míos. Además, dos ONG recibieron el dinero. Hemos multiplicado por dos la alegría.

Vídeo





¿Cuánto hay de guion en 'Masterchef? Ya que hay ex concursantes que han hablado de manipulaciones tras las cámaras o de llevar al limite a los concursantes.

Guion no hay. Lo que hay es un show de televisión en torno a la cocina y, luego, ya es imprevisible lo que pueda pasar en el momento en el que tú empiezas a cocinar. Unas veces te salen mejor las cosas, otras te salen peor. Hay días que estás de buen humor y aceptas que te pongan a parir el plato y hay días que estás cruzado por lo que sea y te molesta que te digan que lo que has hecho es una birria. Es un programa en el que se destapan muchas cosas de los personajes, buenas y malas.

Por eso, cuando entré en 'Masterchef', tenía muy claro que tenía que estar tranquilo y relajado porque no iba a ser recordado por hacer la mejor lubina de la historia, pero sí iba a ser recordado si tenía un comportamiento de mal compañero, maleducado o altivo. Entonces, creo que hay que comportarse con educación y de tal manera que, cuando tus hijos vean la tele, estén más o menos orgullosos de su padre.

Te mostraste muy competitivo en la recta final, pero al principio no te veías capaz ni de pasar el primer programa ¿Pensaste en abandonar en algún momento?

Yo lo decía todas las semanas. Yo me quería ir porque era un peñazo estar todas las semanas grabando y cocinando, pero llegó un momento en el que llegué al programa 10 y fui a por la semifinal y la final. Pisé el acelerador y, ahí, competí ya de verdad.

¿Has ido igual de pesimista en otras etapas de tu vida?

Yo soy muy pesimista. Cuando llega un EGM, jamás pienso en que vamos a ganar. En 'Masterchef', al principio, no sabía que hacía yo allí con actores, cantantes, modelos... Es que no pintaba nada. Debería estar viendo el partido del Real Madrid o del Barça para, luego, comentarlo en 'El Partidazo'. Luego, te haces a todo y es una experiencia muy enriquecedora el salir de tu ámbito del periodismo deportivo y conocer gente. Me ha aportado muchísimo en ese sentido.

¿Qué dirías al Juanma del pasado?

No creo que me hablara con él (risas).

Vídeo





¿Cómo es el trato de los jueces? ¿Son tan duros como parecen?

Ahora, yo tengo una relación estupenda con ellos. Pero, durante la grabación del programa, no se permite que tengamos mucho compadreo. Es decir, no viajamos con los jueces, no nos dejan sentarnos a comer con los jueces. No les gusta que haya un feeling especial entre los participantes y los jueces. Y me parece genial porque eso les podría condicionar. Con lo cual, nosotros íbamos a un hotel, nos sentábamos a cenar y los jueces cenaban en otro salón. De repente, pasabas por ahí, les saludabas y llegaba alguien del programa y me decían que no podía estar ahí.

Son duros porque tienen que serlo. Creo que el más duro es Pepe y, sin embargo, parece el más majo, pero para mí es el más capullo de todos. Jordi, es un tío que, dentro de que es recto, para mí él es todo sensibilidad. Y Samantha es un alma libre. Tan pronto te adora como te da un palo. No te puedes confiar. Total, que no te puedes fiar de ninguno de los tres.

¿Te gustaría ser jurado? ¿Si tuvieras que echar a uno para ocupar su lugar, quién sería?

Tengo una idea de ellos, a nivel profesional televisivo, que es buenísima. Este programa lo presentaba Eva González y ella se fue como fichaje estrella a otra cadena. Lo normal, es que TVE hubiese fichado a alguien para sustituirla, pero no pusieron a nadie. Se quedaron los jueces al frente del programa y lo llevan de cine. Para mí, que tres personas que no eran del ámbito de la comunicación se hayan hecho con el programa estrella de TVE y lo presenten como lo presentan... Son unos fenómenos.

Si hiciesen una edición de ganadores de 'Masterchef', ¿Te gustaría volver a concursar en esas cocinas?

No. Al lugar en el que has sido feliz no deberías tratar de volver. Yo ya he ganado 'Masterchef'. Más no puedo conseguir, no puedo. Si hay un súper 'Masterchef' de ganadores dentro de unos años, les diré que tengo radio. No voy a ir.

¿Alguna anécdota que recuerdes tras las cámaras?

Lo hemos pasado muy bien, han sido muchas horas de viajes. Carmina se nos quedaba dormida después de las comidas, tirada en los restaurantes. Cuando no encontrábamos a Carmina, estaba durmiendo en algún sofá. Una maravilla de persona. Las risas con Bustamante, como cantaba en todos los sitios... Me lo he pasado teta.