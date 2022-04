Juanma Castaño desvela una llamativa anécdota que vivió con Carlos Herrera fuera de cámaras: "Muy curioso"

Juanma Castaño acaba de estrenar un nuevo programa en Movistar+, 'Cinco Tenedores', junto a Miki Nadal. De esta manera, el duelo ganador de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity' se ha hecho con un nuevo programa de cocina en el que, además de cocinar, entrevistan a llamativos invitados. No obstante, su rivalidad no ha terminado aquí, ya que en cada entrega tienen que cocina y, después de probarlo, uno de los invitados debe decidirse entre el plato de uno de los dos presentadores.

A pesar de ello, Castaño asegura que, esta vez, su objetivo no es "rivalizar con Miki": "Mientras cocino algo, tengo que entrevistar a alguien y es muy difícil hacer las dos cosas. Soy tío, dos cosas a la vez, es muy complicado. Mi cabeza da para hacer una boloñesa y, cuando la acabe, hablar. Me ha resultado complicado y por eso estaba más concentrado en sacar lo mío que en rivalizar con Miki", cuenta en una entrevista para COPE.

Asimismo, el pasado domingo fue el estreno del programa y lo hicieron con la visita especial de Carlos Herrera,Leo Harlem y Ana Peleteiro. De esta manera, el periodista se reencontró con su compañero de COPE fuera de la radio, lo que fue inesperado y "una gran alegría". "Me llevé una gran alegría cuando vi que el primer invitado era Herrera. La gente pensaría que era cosa mía, pero no. Fue cosa de la cadena y de la productora. Cuando me lo dijeron, pensé: 'qué guay sentarse con Herrera'", comienza contando Castaño.

"Yo tengo la suerte de compartir mesa con Herrera de vez en cuando y lo disfruto mucho. Tenía ganas de hacer delante de unas cámaras de televisión para que la gente viera cómo es Carlos en las distancias cortas. Me gustó y la única faena fue que votó al plato de Miki, no al mío, lo que no termino de entender. Cómo puede un compañero mío de COPE venir a la tele y votar con Miki...", bromea el conductor del espacio de Movistar+.









"Herrera es una persona muy divertida"



Sin embargo, reconoce que "estaba perdido con Herrera" porque no tenía ni idea de cómo podría ser su visita a su nuevo espacio: "Si votaba por mí era porque somos compañeros en COPE y si votaba contra mí iban a pensar que algo nos pasaba. Salíamos perdiendo seguro. Al final, votó por Miki. Gana 1-0 y a ver qué pasa".

A Herrera y Castaño les unen muchos años como periodistas en COPE, donde han compartido micrófono en varias ocasiones. Su buena relación también se ha visto reflejada fuera del estudio, dado que, tal y como ha confesado Castaño, también han vivido grandes momentos juntos fuera de su ámbito profesional. "He compartido momentos en verano, actos de la radio...", cuenta el ganador de 'Masterchef Celebrity'.

Pero lo que más ha llamado la atención, es que una de las anécdotas que comparten sucedió hace tan solo unas semanas y por las calles de Nueva York: "Algo muy curioso, me lo encontré en Nueva York, en la Quinta Avenida, hace una semana, y me invitó a comer". Asimismo, ha aclarado cómo es realmente Herrera fuera de cámaras: "Es una persona muy divertida. Además, siendo una persona tan influyente, relevante e importante a nivel informativo, te sientas con él en la mesa y en ningún momento tienes la sensación de que quiera acaparar más protagonismo que nadie. Escucha, se ríe, participa... No es el típico pesado que va dando sermones".

Vídeo