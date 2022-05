Juanma Castaño desvela la manía secreta que tiene cuando va al supermercado: "Nunca he hecho un simpa, pero.."

La noche del miércoles, Dani Martínez volvió a formar parte de la parrilla de Movistar+ al ponerse al frente de 'Martínez y Hermanos'. Esta vez, el programa contó con Arturo Valls, Nia y Juanma Castaño como invitados. Tras hacer hablar sobres sus actuales proyectos profesionales, el conductor del espacio les propuso el primer juego de la noche, 'Romper el hielo', para "conocerse un poquito más". "Hago preguntas de 'sí' o 'no', respondéis por vuestros móviles y yo intentaré adivinar quien ha respondido cada cosa y me tenéis que contar por qué", explicaba Martínez.

"¿Has hecho algún simpa?", era la primera pregunta. Dos respondieron que no y uno de ellos dijo sí. "Juanma es un tío espléndido, tiene muchas cosas... Arturo lía a todo el mundo, no le da vergüenza nada... Nia tiene cara de buena persona", reflexionaba el presentador. "Arturo tiene cara de haber hecho el simpa", concluía, lo que resultó ser correcto. "Jamás haría un simpa a conciencia. Es el viejo truco de pedir la cuenta, no te hacen caso, te levantas y te vas yendo a ver si te cobran, te siguen sin hacer caso y te acabas yendo", se justificaba el actor.

Fue entonces cuando el director de 'El Partidazo de COPE', confesó lo que suele hacer en los supermercados. "Yo nunca he hecho un simpa, pero me he comido paquetes de chicles en supermercados", revelaba de pronto. "¿Vosotros sois de ir comiendo en el supermercado y luego pagarlo en la caja?", quiso saber Martínez. "No todo, pero hay cosas que sí", corroboraba Castaño. "Si se acaban antes de ir a la caja no hay que pagarlas", decía el periodista entre risas. "Es un ley no escrita", apoyaba el presentador.









"¿Te has hecho pasar por otra persona?"

"Lo que se consume dentro no hay que pagarlo. Si abres un paquete de galletas y llegas con la mitad del paquete a la caja, pues hay que pagarlo. Te lo zampas, pues lo pagas", explicaba el ganador de 'MasterChef Celebrity'. "Pero si te la has acabado antes de llegar a la caja, no vas a pagar un papel", puntualizaba.

"¿Te has hecho pasar por otra persona?", era la siguiente pregunta. "A Nia la saco de la ecuación y Juanma es muy tímido, le gusta estar tranquilito. Pero Arturo es un sin vergüenza de manual", argumentaba Martínez antes de señalar a Valls como quien se había hecho pasar por otra persona alguna vez, lo que resultó ser cierto.

"He desayunado en un hotel", comenzaba contando el también presentador de Atresmedia. Valls explicó que siempre había pensado que en los hoteles se puede colar cualquiera a desayunar, por lo que lo intentó un día que llegaba de fiesta. El actor se inventó el número de una habitación y le dejaron pasar. "Hubo un día que dijimos habitación 50 y para adentro, a comer", revelaba Valls.