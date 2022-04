Juanma Castaño confiesa a Jordi Cruz qué ha cambiado en su vida tras ganar 'MasterChef'

La décima edición de 'MasterChef' ya ha comenzado y este lunes, coincidiendo con su segundo programa, han visitado las cocinas del talent show de TVE los ganadores de la última edición de 'MasterChef Celebrity', Juanma Castaño y Miki Nadal.

El periodista deportivo y el presentador han compartido un rato de gastronomía con los concursantes del programa y también con los miembros del jurado (Jordi, Samantha y Pepe), con los que tantas horas compartieron durante su edición.

Por primera vez en la historia del concurso, el jurado decidió dar el premio de forma conjunta a Miki y a Juanma, después de una edición marcada por sus famosos piques que derivaron en una amistad que ha traspasado ya las cocinas de 'MasterChef', ya que ambos comparten en la actualidad el programa también culinario de Movistar Plus, 'Cinco Tenedores'.









Nada más llegar al plató, ambos han confesado cuál eran las sensaciones que tenían al pisar de nuevo el plató del programa: "Estamos más relajados porque ni somos concursantes ni somos jurado (...) No somos nada. Vamos, lo que éramos cuando estábamos aquí".

Juanma Castaño y Miki Nadal tras ganar 'MasterChef Celebrity'

En este sentido, una de las preguntas de la noche ha llegado cuando Jordi Cruz ha preguntado a Juanma Castaño si seguía cocinando tras su paso por el programa. En este sentido, el presentador de 'El Partidazo de COPE' ha reconocido que sí, pero también ha explicado qué ha cambiado en su casa cada vez que se pone delante de los fogones, y es que las exigencias de sus familiares y amigos parecen haber aumentado tras alzarse con la victoria en 'MasterChef Celebrity': "Lo que pasa que ahora, como has ganado 'MasterChef', la gente va a casa, haces una tortilla de patatas, y te dicen ¿para una tortilla de patatas?, ¿para esto? Pero vamos a ver".

Por su parte, Miki Nadal ha confesado que no cocina demasiado tras su paso por el talent show culinario de TVE: "Pues yo no estoy cocinando mucho la verdad, yo estoy utilizando mucho el comodín del jurado. Yo les digo que cocinen ellos y ya les diré yo si está bueno o no".

Este segundo programa de la décima edición de 'MasterChef' no ha estado solo marcado por la visita de los ganadores de la última edición 'celebrity', Juanma Castaño y Miki Nadal, también ha tenido otros momentos importantes para los seguidores más fieles del concurso.

Por un lado, los concursantes y todo el equipo se han marchado hasta el Algarve portugués, para conocer la riqueza de sabores de esta zona de la Península Ibérica. En esta región han cocinado para 100 comensales bajo la tutela del chef dos veces galardonado con la Estrella Michelín Henrique Sá Pessoa. Además, han recibido la visita de Vicky Pulgarín, Aleix Puig y Arnau París, ganadores de la segunda, la séptima y la novena edición de 'MasterChef'.