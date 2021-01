José Ramón Patterson, ex corresponsal de TVE, no oculta su enfado tras el último éxito de Vicente Vallés

Vicente Vallés ha vuelto a ser protagonista en las últimas horas por su cobertura informativa. En esta ocasión, muchos usuarios han comparado el Informativo que dirigió el pasado miércoles durante el asalto al capitolio en Washingtoncon el que hicieron otras cadenas, como es el caso de TVE.

En este sentido, muchos usuarios echaron de menos que el Informativo dirigido por Carlos Franganillo diese mayor peso al momento en el que los seguidores de Donald Trump irrumpían en la sede de la democracia estadounidense. Todo ello ha provocado ciertos comentarios en redes sociales que incluso han recibido respuestas de rostros conocidos del ente público, como es el caso del que fuese corresponsal de TVE en Bruselas durante muchos años, José Ramón Patterson.

El recado de Patterson al Telediario

Una usuaria escribía el siguiente comentario en sus redes sociales durante la emisión del informativo, a partir de las 21:00. "Antena 2 está transmitiendo prácticamente en directo lo que pasa en Washington. TVE sigue con el telediario con la escaleta prevista. No lo entiendo". Horas después, el propio Patterson respondía al mensaje con la siguiente afirmación: "Por qué será que ya no me extraña nada. La irrelevancia la estamos ganando a pulso".

Por qué será que ya no me extraña nada. La irrelevancia la estamos ganando a pulso. — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) January 7, 2021

La cobertura informativa del pasado miércoles sirvió para poner a prueba a ambos informativos y ello se reflejó en los resultados de audiencia de ambos programas, ya que el presentado por Vicente Vallés le sacó al de TVE cerca de 650.000 espectadores y una diferencia de cuatro puntos respecto al share. Diferencia que poco a poco se va consolidando entre ambos espacios informativos con el paso de las semanas.

Momento histórico en Estados Unidos

Los manifestantes a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiraron a última hora del pasado miércoles tras varias horas en las que se adueñaron del Capitolio, uno de los edificios principales de la política americana y uno de los símbolos de la democracia.

Los hechos sucedieron sobre la primera mitad de la tarde hora española, cuando miles de ciudadanos favorables a Trump derruían las vallas que rodean el Capitolio y lograban acceder a su interior, en las que se celebraba un pleno para certificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre. Un asalto que consiguió ser controlado por la policía a última hora del día y que se saldó con varias personas fallecidas y múltiples detenidos.

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor en el cargo, Joe Biden, una situación que no ocurre desde 1869, hace 152 años, cuando el exmandatario Andrew Johnson no acudió al acto de inauguración de Ulysses Grant.

De hecho, no fue hasta este jueves que reconoció por primera vez explícitamente su derrota en las elecciones de noviembre y condenó el asalto perpetrado el miércoles por sus seguidores en el Congreso, un hecho del que ha sido responsabilizado por haberles arengado con sus infundadas denuncias de fraude electoral antes de que ocurriera.

