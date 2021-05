José María Manzanares responde a Lydia Lozano después de que anunciara su muerte en directo: “Imagínate”

El torero José María Manzanares ha roto su silencio en las últimas horas tras haber sido, por unos momentos, uno de los protagonistas del año tras el patinazo hecho por la colaboradora de 'Sálvame', Lydia Lozano, quien había anunciado su muerte en mitad del programa.

Evidentemente, fue un patinazo hecho por la colaboradora de 'Sálvame', ya que el torero se encuentra bien de salud. Sin embargo, ha querido romper su silencio sobre este hecho en el que se ha convertido protagonista a través de una entrevista que ha concedido a El Mundo.





El patinazo de Lydia Lozano en pleno directo

Y es que Lydia Lozano hacía saltar las alarmas a comienzos de mes cuando, a mitad del programa, anunciaba la muerte del torero José María Manzanares."Ha muerto Manzanares, ha muerta esta mañana Manzanares", señalaba la colaboradora mientras sus compañeros se quedaban atónitos con sus palabras. "José María Manzanares. Sí, sí, lo he leído esta mañana", seguía defendiendo la colaboradora.









Lídia Lozano y los muertos otra vez . Ahora remata nuevamente a José Mari Manzanares padre pic.twitter.com/Q8H4WtKZSh — TVMASPI (@sebas_maspons) May 3, 2021





Una de las personas que más susto se llevó fue Kiko Matamoros, ya que en varias veces ha reconocido públicamente tener muy buena relación con el entorno del torero. Por eso, para confirmar la inédita noticia que estaba dando su compañera, Matamoros quiso incidir si el fallecido había sido el hijo. "¿José Mari hijo?", preguntaba.





Sin embargo, las alarmas apagaron cuando Lydia matizaba que quien había fallecido era el padre. "Pero si el padre se murió hace un montón de años", señalaba Kiko Matamoros con cierta relajación. "Me has dejado descolado Lydia, te juro que pensaba que había muerto el hijo y no nos habíamos enterado", insistía.

Manzanares habla sobre el error de Lydia Lozano que le daba por muerto

Desde entonces hasta hace unas horas, el torero no se había pronunciado sobre el error que había cometido la periodista. Sin embargo, cuando le han preguntado sobre esta cuestión el torero no se ha mordido la lengua y ha hablado alto y claro sobre esta polémica en la que, sin querer, se volvió el principal protagonista.





"Imagínate que mis hijos hubieran estado viendo la televisión en ese momento", ha advertido, aunque ha aprovechado para ironizar sobre el asunto y explicar que seguía vivo. Sin embargo, sí que ha reconocido que no tiene buena relación con la prensa del corazón, y que tampoco la quiere tener. En concreto, la califica como "periodismo de alcoba" y quiere que esté lejos de su vida. "Lejos, lejos, cuanto más lejos mejor", apostillaba.

