Lydia Lozano mete la pata en 'Sálvame' al informar de la muerte de un famoso: "Lo he leído"

Lydia Lozano, periodista y colaboradora de 'Sálvame', ha sido noticia en las últimas horas por el anuncio que ha hecho en el programa de este lunes, que ha enmudecido a todo el plató de Telecinco. En este comienzo de semana, la crónica social a tratar en 'Sálvame' estaba copada por las últimas informaciones relacionadas con Rocío Carrasco y también por las informaciones que llegaban desde Honduras y que eran protagonizadas por los concursantes de 'Supervivientes'.

La tarde avanzaba sin muchos sobresaltos, en un programa a veces caracterizado por la tensión y la confrontación entre los colaboradores, hasta el momento en el Lydia Lozano ha soltado una píldora informativa que ha provocado el silencio entre los colaboradores y todo el equipo de 'Sálvame'.

Lydia Lozano en 'Sábado Deluxe' (Telecinco)





La periodista ha querido informar del fallecimiento del torero José María Manzanares padre. "Ha muerto Manzanares, ha muerta esta mañana Manzanares", señalaba la colaboradora mientras sus compañeros se quedaban atónitos con sus palabras. "José María Manzanares. Sí, sí, lo he leído esta mañana", seguía defendiendo la colaboradora.

En este sentido, uno de los colaboradores que más pillado se ha quedado ha sido Kiko Matamoros, que en varias ocasiones ha reconocido tener muy buena relación con el entorno del torero. Por eso, para confirmar, Matamoros ha querido incidir si el fallecido había sido el hijo. "¿José Mari hijo?".

El susto de Lydia Lozano a Kiko Matamoros

En este momento, Lydia Lozano ha señalado que se trataba de José María Manzanares padre, que falleció en el año 2014. "Pero si el padre se murió hace un montón de años", señalaba Kiko Matamoros con sorpresa.

Al mismo tiempo, todo el plantel de colaboradores quería corregir a Lydia Lozano, que con cara de sorpresa no sabía qué decir en ese momento. "Me has dejado descolado Lydia, te juro que pensaba que había muerto el hijo y no nos habíamos enterado", señalaba Rafa Mora mientras Kiko Matamoros estaba de pie intentando asimilar toda la información.









Lídia Lozano y los muertos otra vez . Ahora remata nuevamente a José Mari Manzanares padre pic.twitter.com/Q8H4WtKZSh — TVMASPI (@sebas_maspons) May 3, 2021





Mientras Lydia Lozano hacía una llamada, el programa intentaba seguir adelante con los temas planteados en un principio, el que no ha podido seguir ha sido Kiko Matamoros, que ha tenido que dejar el corro de tertulianos para explicar que se había asustado con las palabras de Lydia: "Es que se me ha salido el corazón, yo le quiero mucho. Te juro que se me salía el corazón, que yo le quiero mucho a José Mari", explicaba el colaborador al director del programa antes de volver al plató para seguir con el programa.

También te puede interesar

Dura pérdida para Lydia Lozano: "Profunda tristeza"

Duro golpe para Lydia Lozano tras decir adiós a una de las personas más importantes de su vida