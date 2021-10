José María García deja atónita a Mercedes Milá al comparar su físico con el de una política: “Eres más culta”

El que fuera leyenda de la noche de la radio deportiva, José María García, ha dejado atónita esta semana a la ex presentadora de Telecinco, Mercedes Milá, al sacarle un parecido físico a una figura muy reconocida de la política actual. Un comentario que dejaba a la catalana a cuadros en el que ha sido la primera entrega de 'Milá vs. Milá', un nuevo programa de entrevistas presentado por la hermana del periodista de TVE y que ha visto la luz en Movistar, donde ya contaba con otro espacio.

Y es que García no se ha alejado de al polémica en las últimas semanas, en las que ha aprovechado su paso por los platós para criticar precisamente a esa misma figura de la política. Pero, con todo ello, 'SuperGarcía' descartaba hace sólo unas semanas en TRECE un posible regreso triunfal a la radio.

“No creo que segundas partes sean buenas, me gustaría volver por agradecimiento a quienes me han seguido, pero no creo que deba volver, hay que dejar a los jóvenes que triunfen. Me da pena profunda y tristeza cómo está el periodismo. Está desapareciendo a marchas forzadas. Antes una gran entrevista lo era, hoy en lugar de eso, le hacen una felación. Ha desaparecido el periodismo de investigación y de denuncia. A mí me inculcaron que una noticia no es noticia si no está contrastada con todas las fuentes posibles. Ahora se ha sustituido por no permitir que la realidad te estropee una noticia”.

García y el parecido de Milá



Precisamente el nuevo programa de Mercedes Milá consiste en volver a entrevistar a antiguas figuras con las que ya protagonizó mediáticos encontronazos hace décadas en televisión. Rememorando esos días con García, la presentadora catalana sacaba a colación la diferencia en su 'look' con el actual. “Yo ese día llevaba unas hombreras que parecía que estaban llenas de golondrinos. ¿Te fijaste cómo era la chaqueta de oro rosa? Cómo es la moda de ahora. Hoy voy más discretita, pero claro, es la moda”.

“Hoy vas de choni”, sentenciaba el periodista, ya retirado. Un adjetivo que sorprendía a Milá, pero que García trataba de explicar comparándola con una figura mediática del PP. “Alegre, divertida, entretenida, multiforme... Me recuerdas, aunque tú eres más culta que ella, pero me recuerdas a Ayuso”. “¿A la presidenta de la Comunidad de Madird? No he llegado tan lejos como ella...”, cuestionaba la ex de 'Gran Hermano'. “Tú estás mucho más lejos que ella. Ayuso está en párvulos y tú en el antiguo preuniversitario”, zanjaba el invitado.









García vs. Ayuso



Y es que tanto el periodista como la presidenta madrileña han tenido su encuentro a través de declaraciones. Hace sólo una semana García atizaba directamente a Ayuso: “Tú hablas 15 minutos con Ayuso y dices: pero coño, si no hay una cosa mejor en este país vamos a cerrar la tienda”.

Un comentario que pareció no entusiasmar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que zanjaba el asunto de manera cortante. “Sobre esas declaraciones, todavía no las he escuchado”, manteniendo que no iba a “entrar a valorarlo”, y que no cree que “lo merezca”.

