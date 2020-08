El símil con el que José María Carrascal define la gestión de Sánchez durante la pandemia: "Lo contrario"

El veterano periodista, José María Carrascal, ha analizado en su columna de ABC todos los asuntos de actualidad relacionados con el Gobierno de Pedro Sánchezy la gestión que está realizando de la crisis del coronavirus.

En este sentido, el periodista ha desvelado su punto de vista sobre el hecho de que España sea el país líder en Europa en número de contagiados: "Lo que venían diciendo nuestras autoridades era que nos habíamos adelantado a todos en combatirla. Pero los números son incuestionables y la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que si cada vez más gobiernos recomiendan a sus ciudadanos no venir al nuestro no es por el odio o envidia, sino por la gestión que ha hecho nuestro Gobierno de la pandemia".

El análisis de Carrascal sobre la gestión de Sánchez

Sobre este asunto, Carrascal ha querido hacer una paradoja sobre la gestión de Pedro Sánchez en esta crisis: "El dramático número uno logrado por España en contagiados y muertos se debe a una gestión gubernamental que recuerda la del conductor borracho o la de quien se pone por primera vez al volante. "Stop and go", le llaman los anglosajones, frenazo y acelerón, justo lo contrario de lo que requiere una epidemia tan nueva y mortífera como esta".

Manuel Olmedo HANDOUT

En relación con el comienzo de la crisis, Carrascal ha explicado cuáles fueron los primeros pasos de Sánchez en su particular gestión de la pandemia: "Primero le restó importancia y no hizo nada para atajarla, empezando por no agenciar el material necesario para combatirla. Cuando se dio cuenta de que aquello era como un incendio veraniego, no se le ocurrió otra cosa para paralizar de facto el país, para encontrarse a las pocas semanas que lo estaba arruinando al no producir".

Es fundamental que las instituciones públicas funcionen con normalidad para dar soluciones a la ciudadanía, ofrecer un horizonte de confianza y garantizar la estabilidad. Debemos abordar los futuros desafíos, especialmente vinculados a la emergencia sanitaria, social y económica. pic.twitter.com/txTFvOmwCA — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2020

El debate sobre el regreso a las aulas en septiembre

El periodista también se ha referido a uno de los asuntos que más debate está provocando en la sociedad en las últimas jornadas: cómo será el regreso a las aulas de los miles de alumnos españoles que todavía no saben si podrán volver a sus pupitres. En este sentido, el Gobierno ha convocado a las comunidades autónomas para el próximo 27 de agosto a una reunión en la que se abarcará este asunto, para muchos sectores este encuentro se produce demasiado tarde, también para José María Carrascal: "Así estamos a dos semanas de reanudarse las clases sin saber si padres y alumnos qué les espera en las aulas. Como en el resto. Es la consecuencia de lo que puede llamarse 'estilo Sánchez', una combinación de arrogancia, osadía e ignorancia, que abunda entre nosotros a todos los niveles, lugares y círculos".

También te puede interesar

El baño de realidad de José María Carrascal a Sánchez que retrata su pacto con Pablo Iglesias

José María Carrascal: ‘Este año cumplo 88 años y estoy ya con un pie en el estribo’