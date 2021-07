José Luis Moreno rompe su silencio y habla tras su detención en 'Sálvame': "No he estado detrás"

El pasado 29 de junio, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron al productor José Luis Morenocomo presunto integrante de una red internacional de estafadores. La 'operación Titella' comenzó en el año 2018, cuando varias entidades bancarias dieron la voz de alarma sobre esta organización, que habría defraudado hasta entonces más de 1,3 millones de euros.

Tras quedar en libertad bajo fianza el pasado 1 de julio, el productor ha concedido su primera entrevista en televisión después de ser detenido y lo ha hecho en 'Sálvame'.

José Luis Moreno rompe su silencio

El espacio de Telecinco presentado por Paz Padilla ha conseguido hablar con José Luis Moreno, que deberá depositar una fianza de tres millones de euros para evitar así entrar a prisión en régimen provisional. Durante casi ocho minutos, el productor televisivo ha respondido a las preguntas de todos los colaboradores de 'Sálvame' y ha dicho estar "bien", "tranquilo" y también "sereno" y ha agradecido a los periodistas el "interés" por él.

José Luis Moreno ha comenzado la entrevista adelantando que no iba a hacer ningún tipo de declaración con respecto a la operación que le ha lanzado al foco de la polémica, pero ha terminado por confesar que si va a la cárcel "será otra experiencia más".





"Menos la muerte de Manolete, me han acusado de todo. Espero que todo se aclare, que la justicia en este país es justicia y que le pueda dar todo tipo de explicaciones a mis amigos de la prensa. No he estado detrás de lo que se ha dicho. Pero en estos momentos, cada uno dice lo que quiere", se ha intentado defender el productor.

"No soy un 'júnior' para cometer delitos cuando están en el final de tu carrera", ha continuado relatando José Luis Moreno. "Quiero que las cosas vayan por su curso normal, tranquilo, legal y sereno. Y lo que ocurra lo sabrán ustedes antes que nadie", ha asegurado el productor. En este sentido, también se ha referido al acoso que ha recibido en los últimos días. "Está de moda lo de los acosadores", ha reprochado.

En última instancia, José Luis Moreno ha asegurado este martes en 'Sálvame' que deba dinero a sus trabajadores. "No, no", ha sido su contundente respuesta al ser preguntado por este asunto. "Y las personas que lo hayan dicho tendrán que responder en su momento a su afirmaciones", ha indicado el empresario.





En libertad bajo fianza

El pasado 1 de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dejó en libertad provisional al empresario y productor José Luis Moreno. Nada más serle notificado el auto, José Luis Moreno abandonó a las tres y media de la tarde la sede de la Audiencia Nacional saliendo a pie por la rampa del garaje del edificio anexo en el que se encuentran los calabozos. A la salida le esperaba un coche en el que se fue sin hacer declaraciones.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que decretó el secreto de la causa, le imputó delitos contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo, asociación ilícita, insolvencia punible y falsificación documental, tal y como aseguraron fuentes jurídicas.