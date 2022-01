Un neumólogo, de guardia, alarmado por lo que ha visto en Urgencias con el covid: "No sois conscientes"

La sexta ola sigue avanzando de forma imparable en nuestro país. Los contagios, que siguen completamente disparados, no representan en cualquier caso la situación que están viviendo nuestros hospitales. Si bien es cierto que la presión no es tan grave como la que pudimos apreciar en olas pandémicas anteriores, la realidad es que todavía son muchas personas las que deben ingresar diariamente por padecer covid-19. En muchos casos, de hecho, lo hacen con sintomatología grave.

De hecho, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes al lunes, eran un total de 16.496 pacientes covid hospitalizados en todo el país, con una ocupación de camas del 13,4%. No obstante, preocupa especialmente la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde son ya 2.200 personas como consecuencia del virus, que supone un 23,58% de camas ocupadas. De hecho, se han registrado el doble de ingresos que de altas.





La situación, que ya comienza a ser preocupante, ha hecho que muchos sanitarios insten a la ciudadanía a vacunarse contra la covid. De hecho, uno de los mayores problemas en estos momentos es que muchas de las personas que ingresan en hospitales e incluso en las Unidades de Cuidados Intensivos, no han recibido ninguna dosis de la vacuna, lo cual complica los síntomas del mismo.

"Esto sigue llegado a Urgencias todos los días"

Ha sido un neumólogo de un hospital madrileño quien ha compartido una serie de radiografías en su cuenta de Twitter en las que se pueden apreciar los pulmones de cuatro pacientes distintos. El facultativo, quien ha visto estos cuatro casos estando "de guardia", ha advertido que "esto sigue llegando a Urgencias todos los días: tremendas neumonías bilaterales por covid-19".





"Los cuatro sin vacunar. Los cuatro en UCI", ha añadido el neumólogo. "Respeto, libertado individual, derecho a decidir y todo eso... pero los no vacunados no sois conscientes de cómo os estáis jugando la vida", ha lamentado el facultativo.

No es la primera vez que dicho neumólogo clama por la vacunación de los ciudadanos. Ya el pasado 31 de diciembre de 2021, el médico publicaba un mensaje en el que hablaba de la efectividad de las vacunas: "Dos dosis de la vacuna de Pfizer protegen al 70% de hospitalización por ómicron frente al 93% de eficacia frente a la variante delta", explicaba el neumólogo. "Me quedo con el 70% frente al 0% de los no vacunados", agregaba el médico.

De hecho, el neumólogo ya alertó de la situación que se estaba por vivir a principios de marzo del año 2020, unos días antes de que se decretara el primer estado de alarma y el confinamiento. "Estoy tremendamente preocupado por el coronavirus. No sé si nuestros dirigentes han hecho números pero son para asustar", apuntó por aquel entonces.

Soy neumólogo en un hospital del sur de Madrid y estoy tremendamente preocupado por el #coronavirus . No sé si nuestros dirigentes han hecho números pero son para asustar. Abro hilo — Donni (@donni__69) March 8, 2020