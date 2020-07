José Bono desmonta los ataques de Podemos a Inditex: “Amancio paga la seguridad social, y Echenique…”

El que fuera referente socialista y presidente del Congreso, José Bono, ha lanzado una pulla este sábado desde el programa La Sexta Noche a Podemos e Iglesias por su propuesta de subida de impuestos “a las grandes fortunas”. Una iniciativa que el histórico del PSOE ha calificado como “demagógica” y que achaca a la intención de su secretario general de “cazar votos”. Además, recordaba un turbio episodio judicial del portavoz del partido en la Cámara Baja, Pablo Echenique.

Preguntado por la reforma fiscal del gobierno de coalición, Bono se ha mostrado favorable a que las “ayudas y préstamos” las cubran aquellos que “menos las necesitan”. No obstante, ha sido la iniciativa de ir a por “las grandes fortunas” con la que se ha mostrado más en desacuerdo. El ex presidente de Castilla-La Mancha alababa, eso sí, la gestión del presidente del Gobierno en las negociaciones en Bruselas para alcanzar un acuerdo mancomunitario para la recuperación de la crisis.

Bruselas: ¿Acuerdo o rescate?

Preguntado por el acuerdo alcanzado por Sánchez en Bruselas, el ex presidente del Congreso subrayaba que “ha sido magnífico que hayamos conseguido que la deuda europea se mancomune”. “Esto es verdaderamente importante. Que España sea el segundo país, después de Italia, que más se ha beneficiado, es la respuesta”, contestaba a Iñaki López, que le preguntaba si se trata de un “acuerdo o un rescate”.

También tenía Bono palabras de críticas por la postura del líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Pablo Casado: “En su afán por aprovechar cualquier momento para ganar votos, en este punto se equivoca. Yo no soy duro cuando me pronuncio sobre él. Yo le he oído que no va a haber acuerdo, y cuando ha habido, dice que el PP lo ha favorecido. Y ahora resulta que el acuerdo no vale”.

Incluso comparte Bono los aplausos de los ministros al líder del Ejecutivo a su llegada a Moncloa tras su viaje a Bruselas. “Sánchez ha hecho un aplaudo más que aseado, digno de aplauso, y es histórico”.

Bono, sobre la reforma fiscal

Cuestionado sobre el plan de Sánchez para cumplir con las exigencias de Bruselas a través de la reforma fiscal, Bono coincide con el presidente en subir los impuestos a las clases más adineradas. “Cuando te conceden préstamos extraordinarios o subvenciones que no hay que devolver, la UE puede poner condicionamientos. Sé es que el Gobierno ha luchado por las ayudas, los préstamos, y que la paguen los que menos necesitan. Yo pensaría en los grupos más adinerados, antes que el pensionista”, comentaba.

Bono respalda a Inditex

Pero la parte más polémica de la entrevista en La Sexta ha llegado cuando ha criticado la propuesta de Podemos de subir los impuestos a las “grandes fortunas”. “Debe pagar más quien más tiene, no estoy de acuerdo con la propuesta de Iglesias para las grandes fortunas, me parece demagógica. Porque las grandes fortunas suelen tener sistemas para no pagar los impuestos que habitualmente pagan los que no tienen esas grandes fortunas”, explicaba el expresidente del Congreso a Iñaki López.

Vídeo

“Yo pienso que Iglesias estaba más captando votos que intentando recaudar. Un sistema fiscal progresista no pasa por extender el odio social al que más tiene”. Bono iba más allá y ponía de ejemplo a Amancio Ortega como diana usada por Iglesias para la propuesta y replicaba: “Eso de demonizar a Amancio Ortega porque ayuda a la Sanidad pública, no es digno. Incluso algunos dirigentes de Podemos, que son los que más están en esta lucha, Echenique solo tiene un empleado, y no lo tiene dado de alta, Amancio Ortega paga la seguridad social de cientos de miles de empleados”.

Un auténtico palo al portavoz de Podemos en el Congreso que redondeaba con un reproche al argumentario de Podemos, al que compara con “la época del comunismo”. “Seamos serios y dejemos el odio para época del comunismo”.