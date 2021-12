Jorge Sanz cuenta la verdad sobre por qué le despidió Almodóvar y cómo es trabajar con él: "Me decía..."

La noche del martes, Alberto Chicote regresó a la parrilla de laSexta al frente de 'Fuera del mapa', su nuevo programa con en el que viajará por toda España para descubrir los lugares más espectaculares y escondidos de nuestro país junto a reconocidos personajes. En esta ocasión, el cocinero disfrutó de una bonita ruta con la compañía de Jorge Sanz y otra con Eva González.

Tras meses alejado de la televisión, Jorge Sanz reapareció en Telecinco con 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition' y, ahora, lo ha hecho en laSexta con Alberto Chicote. El actor se mostró muy sincero en todo momento y no dudó a la hora de hablar de sus adicciones, de su complicado estado de salud o de hacer un repaso por su trayectoria profesional, haciendo hincapié en uno de los profesionales del cine con el que no tuvo una buena experiencia.

El interprete dejó muy sorprendido al presentador al confesar cómo es trabajar con Pedro Almodóvar, basándose en su mala experiencia. En primer lugar, Sanz confesó que por aquel entonces decidió declinó la oferta de trabajar en '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' (1984). "En esa época, mi representante era coronel de caballería, era una época rara", justificaba para aclarar el motivo por el que rechazó tal proyecto.

A pesar de ello, unos años después, el interprete reculó y aprovechó una nueva oportunidad de trabajar para el exitoso director en 'Carne trémula'. Sin embargo, este trabajo fue más corto de lo esperado, dado que fue despedido a la semana. "Me despidió por gilipo***, porque yo era un gallito arrogante", reconocía el actor.









"Rompe al actor"



Aunque asume parte de culpa, Sanz confiesa que la forma de trabajar del director fue otro de los motivos que dificultaron su permanencia en esta película: "No me gusta el método de trabajo que tiene Pedro. Rompe al actor, y los actores somos muy frágiles. Es muy fácil rompernos porque somos así de gilipo***". Fue entonces cuando contó uno de los peores momento que pasó en el rodaje.

Sanz interpretaba a un personaje que tenía que pedir un café, una maniobra sencilla que no parecía convencer a Almodóvar. "Me decía: '¡Mal! Así no se pide un café… Mal, mal, mal'. Y después de 40 veces mal llega un momento que no puedes más", recordaba el entrevistado tras reconocer que, en algunos momentos, el director llegaba a ridiculizar a los actores con sus comentarios. "Hoy Jorge no sabe pedir un café. Venga, cortamos rodaje. Mañana volveremos a ver si sabe pedir un café", agregaba, mientras imitaba al director.

"Salvo Banderas, y poco más, los actores que trabajan con él acaban hasta los huevos o tienen poco carácter", aseguraba el interprete. Sin embargo, Sanz reconoce que, aunque no fue su mejor experiencia, sí fue su película más rentable: "A la semana ya me había puesto de patitas en la calle, pero me pagó la película entera y con eso pagué la casa de mis padres. Allí pasé los años más increíbles de mi vida".

No obstante, no es la primera vez que un actor se muestra muy crítico con la forma de trabajar del director. Hace unos años, en 'Chester', Yolanda Ramos aseguraba que no le gustaba cómo Almodóvar la miraba durante el rodaje de 'Volver': "Yo creo que una persona de su estatus, tiene que tratar muy bien a los actores. Si tú fuiste artista, nosotros también, y si tú fuiste vulnerable, nosotros también".