Jorge Javier Vázquez se suma a los reproches a Jon Kortajarena tras su polémica con los repartidores de comida

Ha sido uno de los temas más polémicos del fin de semana, quitando algún que otro triángulo amoroso que otro. Jon Kortajarena incendiaba las redes después de cargar duramente contra una empresa de reparto a domicilio y contra los repartidores.

“Llevo casi dos horas esperando una tortilla”, comenzaba la reclamación Kortajarena en, lo que parece, el chat de consulta de clientes al servicio de atención personalizada. “Lo de Glovo es una vergüenza, si no podéis dar un servicio, no lo deis”, respondía el intérprete cuando le pedían un tiempo de espera. “Esto es jugar con el tiempo y el dinero de la gente”. “Dos horas para un tortilla de patatas”, lamentaba.

Unos comentarios que despertaban las críticas de la mayoría de seguidores del modelo al que acusaban de falta de empatía con los repartidores en unos días tan complicados como en los que nos encontramos inmersos por culpa del coronavirus.

Jorge Javier también se ha mostrado crítico con Kortajarena

A pesar de tener uno de los programas más movidos en mucho tiempo, y que marcó un 20% de audiencia, Jorge Javier Vázquez aprovechó una de las promociones de 'Sálvame Deluxe' para hacer su propia crítica a Jon Kortajarena.

Lo hacía durante una promoción en la que repartían dinero entre los espectadores que participasen. La recompensa, 10.000 euros con los que el presentador de Telecinco jugó para criticar la actitud del modelo para sorpresa de muchos: "¿Tú te imaginas lo que puedes hacer con 10.000 euros?", comenzaba Jorge Javier para incentivar la participación de la audiencia.

"Si fueras Jon Kortajarena la de tortillas que podrías comprar con 10.000 euros", afirmaba recordando la metedura de pata del modelo. Tras atreverse a bromear con el asunto, el presentador de 'Sálvame Deluxe' no podía conterner un ligero ataque de risa. "Jon Kortajarena, hijo mío, si tu quieres una tortilla, pídemela a mí y yo te la llevo", termina entre risas.

Jorge Javier: “Si fueras Jon Kortajarena la de tortillas que podrías comprar con 10.000 euros”.

Las disculpas de Kortajarena y las declaraciones de una repartidora

Tras el revuelo formado, el propio Jon Kortajarena salía en sus redes sociales a pedir perdón y a explicarse: "Para la gente que no quiera molestarse en ver los stories, sólo explicaros que en primer lugar, yo no vivo en España y no conocía las condiciones de los trabajadores de glovo". "Honestamente. No volveré a trabajar con ellos", advertía.

"Segundo, llegaba a mi casa después de 3 meses fuera y no tenía absolutamente nada para comer, después de más de 20 h de vuelo. Era media noche y se me ocurrió utilizar este servicio como última opción. He pedido disculpas. Pero creo que el contexto de la situación es importante".

Y también creo que los insultos y las amenazas, no son una forma constructiva de comunucarse. Todos podemos equivocarnos, pero eso no justifica ciertas actitudes. — J O N K O R T A J A R E N A (@jonkortajarena) April 25, 2020

Por su parte Tiempo de Juego se ponía en contacto este domingo con una repartidora que trabaja para Glovo, Itziar, que dijo: "Cuando me enteré, aluciné. Un pedido puede tardar 30 o 40 minutos. Nosotros vamos, recogemos y entregamos. No preparamos ni la comida . Una tortilla de patata cuesta poco hacerla."

Además, Itziar se quejó de que, en estos tiempos en los que tienen más trabajo, la empresa les ha recortado el sueldo: "Nos pagan menos por el precio base".

