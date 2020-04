La discusión entre Jon Kortajarena y un repartidor de Glovo que indigna a todos: “Payaso”

El modelo y actor Jon Kortajarenaha provocado un revuelo en redes sociales tras publicar en Instagram una discusión con el servicio de atención al cliente de la empresa de reparto Glovo, a quien había encargado una tortilla de patatas. Una discusión que se iniciaba después de que Kortajarena, según aseguraba, llevara dos horas esperando el reparto sin saber cuándo podría recibirlo.

Tras la indignación que se ha levantado en Twitter, el propio modelo ha tenido que acudir a la red social para dar explicaciones y defenderse en que llevaba “20 horas de vuelo”, que acababa de llegar a España y que no conocía “la situación en la que se encuentran” los trabajadores del servicio de entrega de comidas.

DISCUSIÓN ENTRE KORTAJARENA Y GLOVO

“Llevo casi dos horas esperando una tortilla”, comenzaba la reclamación Kortajarena en, lo que parece, el chat de consulta de clientes al servicio de atención personalizada. “Lo de Glovo es una vergüenza, si no podéis dar un servicio, no lo deis”, respondía el intérprete cuando le pedían un tiempo de espera. “Esto es jugar con el tiempo y el dinero de la gente”. “Dos horas para un tortilla de patatas”, lamentaba.

El servicio de atención al cliente le preguntaba si quería cancelar el pedido debido al tiempo de espera, a lo que el modelo respondía de manera cortante y borde: “Quiero saber cuando cojones me vas a enviar la tortilla”. “Pues si después de dos horas, no podéis decirme cuánto tiempo más vais a tardar, por favor, cancelarme el pedido y nunca más pediré una tortilla con vosotros”. El servicio le pedía disculpas, pero el modelo no estaba contento con ello.

INDIGNACIÓN EN REDES Y EXPLICACIONES

Una conversación que ha provocado un aluvión de críticas desde las redes sociales, donde l recriminaban que era un “payaso” y que no tenía en cuenta “las circunstancias de los trabajadores” durante el confinamiento en España. “¿Se puede ser más estúpido que Jon Kortajarena?”, escribía una usuaria, que compartía las imágenes.

¿Se puede ser más estúpido que Jon Kortajarena? pic.twitter.com/ucU4D7TRhK — Carmen (@MARICA__rmen) April 24, 2020

Tal ha sido el revuelo, que el propio Kortajarena ha tenido que salir al paso para defenderse: “He visto que mi comentario de anoche ha enfadado a algunos. En mi Instagram stories podéis ver mi versión de lo que pasó. Los que utilizan las redes con agresividad y para insultar desproporcionadamente al que pillan por banda, pueden seguir haciéndolo”, explicaba.

"NO CONOCÍA LAS CONDICIONES"

“Para la gente que no quiera molestarse en ver los stories, sólo explicaros que en primer lugar, yo no vivo en España y no conocía las condiciones de los trabajadores de glovo”. “Honestamente. No volveré a trabajar con ellos”, advertía.

“Segundo, llegaba a mi casa después de 3 meses fuera y no tenía absolutamente nada para comer, después de más de 20 h de vuelo. Era media noche y se me ocurrió utilizar este servicio como última opción. He pedido disculpas. Pero creo que el contexto de la situación es importante”.

Y también creo que los insultos y las amenazas, no son una forma constructiva de comunucarse. Todos podemos equivocarnos, pero eso no justifica ciertas actitudes. — J O N K O R T A J A R E N A (@jonkortajarena) April 25, 2020

Sin embargo, estas explicaciones no han terminado de convencer a sus seguidores que seguían reprochándole su actitud.