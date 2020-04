Una repartidora de Glovo, en Tiempo de Juego: "Aluciné con lo de Jon Kortajarena"

Este sábado fue viral la reacción desmesurada de Jon Kortajarena, que en redes sociales estalló contra Glovo por una tortilla de patatas que tardó más de la cuenta en llegar a su domicilio: "Llevo dos horas esperando para una tortilla. Quiero saber cuándo cojones me vas a enviar la torilla. Ojalá algún día tenga usted ganas de tortilla y jueguen con sus sentimientos". Cuando la empresa pidió disculpas, éste volvió al 'ataque': "Sólo faltaba que me cobréis una tortilla cuando he estado esperando dos horas y nunca ha llegado".

Tiempo de Juego se puso en contacto este domingo con una repartidora que trabaja para Glovo, Itziar, que dijo: "Cuando me enteré, aluciné. Un pedido puede tardar 30 o 40 minutos. Nosotros vamos, recogemos y entregamos. No preparamos ni la comida . Una tortilla de patata cuesta poco hacerla."

Además, Itziar se quejó de que, en estos tiempos en los que tienen más trabajo, la empresa les ha recortado el sueldo: "Nos pagan menos por el precio base".