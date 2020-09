Jorge Javier Vázquez interrumpe la llamada de Ángel Garó por promocionar Antena 3: "No me interesa"

Este martes, Ángel Garó volvió a intervenir en'Sálvame'para poner en marcha su sección, "Llamadas prohíbidas", en la que habla de las llamadas más polémicas a las que ha tenido que enfrentarse el equipo de investigación del espacio del corazón. Es por ello por lo que, durante la franja del 'Tomate', han desvelado los detalles de algunas de las conversaciones que han tenido con personajes televisivos que han sido el centro de la polémica.

La escena que ha protagonizado la tertulia de esta nueva sección es una del malagueño. Hace unos años, el humorista se subió a un balcón desnudo mientras gritaba, unas imágenes que recorrieron las redes sociales y se volvieron virales. Sin embargo, a pesar del bochorno, este vídeo le sirvió para convertirse en concursante de 'GH VIP'.

Dado el espectáculo, el espacio se puso en contacto con Garó para que explicara lo sucedido. Tras abordar esa llamada, el cómico llamó al formato de Telecinco para conversar con Jorge Javier Vázquez y los colaboradores del plató acerca del tema mencionado.

"Hay que entender que siempre hay una conversación previa, yo he intentado atender de la mejor manera, cuando estaba mal fuisteis hiperpesados, de un puchero habéis sacado el pollo y no la patata", confesó el actor, haciendo alusión a la insitencia de las llamadas del equipo de 'Sálvame' tras la polémica que protagonizó. "Cuando yo estaba mal o estaba deprimido... Algunas veces te llaman casi todos los días, cuatro veces al día y a la cuarta ya...", agregó.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando, al final de la llamada, a punto de terminar el programa, Garó aprovechó para hacer publicidad de uno de sus últimos trabajos: "A ver si veis Antena 3, la cadena triste, y me veis a mí en 'La Veneno'". El intérprete se hizo con un papel en la serie de ATRESPlayer Premium sobre la vida de Cristina Ortiz.

Ante sus declaraciones, el presentador intentó redirigir la conversación y cortar la llamada, pero Garó no se lo puso nada fácil. "Si hombre... bueno, muchas gracias", le interrumpió rápidamente para intentar frenar su promoción gratuita de la cadena de la competencia. "Ya no te interesa lo de Antena 3, ¿no?", respondió el humorista.

"No, lo de Antena 3 no me interesa, están las cosas como para interesarme... hala, adiós, adiós", se despidió Vázquez para dar por finalizada la llamada.