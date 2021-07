Jorge Javier sorprende a sus seguidores contando lo mal que lo ha pasado por España: "Al borde del colapso"

El famoso presentador televisivo, Jorge Javier Vázquez, ha saltado a la palestra después de unos meses intensos que está viviendo a raíz del bombazo televisivo que Telecinco está protagonizando con Rocío Carrasco.

La cara visible de uno de los programas con mayor audiencia en los últimos años, 'Sálvame', declaró su apoyo a la hija de la cantante Rocío Jurado, después del polémico documental que Telecinco ha realizado sobre su vida y, en especial, de la relación que Carrasco ha mantenido con su exmarido y sus hijos.

"Sin ella pretenderlo, ha hecho una labor importantísima en este país hablando de violencia psicológica. Hemos conocido, gracias a ella y a los programas que ha hecho La Fábrica de la Tele, términos que desconocíamos y maneras de conducirse esto", explicaba el presentador catalán que en estos términos se manifestaba dando su apoyo total a Rocío Carrasco.

Jorge Javier que es conocido por dar su opinión, no solo en temas que afectan directamente a su programa o a su cadena, sino de cualquier tema de actualidad. También ha querido dar su apoyo al combinado nacional, que esta semana ha caído eliminado del campeonato estival, la Eurocopa.

La Eurocopa, ha venido acompañada de no solo de comentarios futbolísticos, sino también por la forma en la que las cadenas han decidido modificar su programación para no tener que competir con ella, como por ejemplo hizo ya varias veces el programa de 'El Hormiguero', para que su audiencia no se viese afectada por tener que competir con los partidos de la Selección Española.

La Roja, que ha granjeado críticas desde el primer momento por la convocatoria de Luis Enrique, no ha estado exenta de polémica por la relación que los jugadores han tenido con los aficionados. Primero fueron las críticas al nueve de la Selección, que se vieron acompañadas de las lamentables amenazas que recibió el delantero madrileño, y, más tarde, la polémica salida del hotel de concentración en Sevilla donde fueron muy pocos los jugadores que saludaron a los aficionados allí presentes.





Jorge Javier Vázquez sufre con España

El presentador badalonés ha querido brindar su apoyo a los jugadores, que a su juicio han sido excesivamente criticados y de los que ha afirmado compadecerse, porque "la de malos ratos que deben pasar por mucho que les paguen muy bien", ha expresado en su blog en 'Lecturas'.

En su columna expresaba la forma en la que los jugadores le conmovieron tras el partido que lograron ganar ante Suiza en la tanda de penaltis, "el viernes me engancho al Suiza-España. Aguanto el partido, la prórroga y hasta los penaltis. Al borde del colapso, la verdad, porque sufrimos muchísimo para pasar a semifinales. Y cuando pasamos, se me escapa una lágrima. Tócate la peineta".

Además, quiso añadir que desde ese momento le pareció entender lo que sientes los aficionados al fútbol cuando su equipo juega un partido importante, "entonces me doy cuenta de lo que admiro a los aficionados al fútbol, porque, cuando se gana, muy bien, pero cuando se pierde te entra un revuelto de sensaciones a cada cual peor: ira, tristeza, rabia, mala leche", incidió el presentador de Sálvame.