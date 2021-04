Las consecuencias que ha tenido para Jorge Javier Vázquez el nuevo éxito de Carlos Sobera

El arranque del histórico concurso de 'El Precio Justo' va a tener consecuencias para una de las principales caras visibles de Telecinco, Jorge Javier Vázquez. El presentador es actualmente una de las grandes apuestas de la cadena.

Sin embargo, para aumentar su competitividad con las cadenas privadas, Telecinco ha querido recuperar uno de los concursos más históricos de la cadena, 'El Precio Justo', con Carlos Sobera como presentador.





Las grandes expectativas con 'El Precio Justo'

La ilusión con la que la cadena ha anunciado la incorporación de este nuevo concurso televisivo a su parrilla ha hecho que los avances del concurso se hayan colado en los espacios publicitarios de los principales programas de la cadena de Fuencarral, como pueden ser 'Las mañanas de Ana Rosa' o 'Sálvame'.





Pero, en contra de lo que viene siendo habitual, su incorporación a la parrilla también se ha colado en las últimas semanas a los Informativos Telecinco, quien el 06 de abril le dedicó la parte final de su espacio informativo. El propio presentador de dicho espacio, David Cantero, y su compañera Isabel Jiménez, protagonizaron un hecho del que dio mucho de qué hablar. Y es que, tras la emisión de la pieza, la presentadora ha querido sacar a su compañero el famoso gesto del programa, aquel que se hace con la mano derecha mientras se grita eso de ¡a jugar!









David Cantero e Isabel Jiménez, ¡A jugar! pic.twitter.com/4AoU6Jiidt — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) April 6, 2021





Parece que David Cantero había dicho antes del programa que le encantaría hacer este gesto delante de las cámaras. Por ello, su compañero le ha animado a hacerlo mientras despedían el programa entre sonrisas y emplazando a la audiencia a ver el estreno en Telecinco del concurso.

Las consecuencias para Jorge Javier Vázquez

Tras la emisión de algún programa en la franja nocturna, sin embargo, Carlos Sobera ha anunciado un cambio importante que va a tener repercusión para el presentador de Jorge Javier Vázquez, 'Sálvame'. “Queremos celebrar esta noche la gran acogida de ‘El precio justo‘ con una nueva edición diaria a partir del lunes a las ocho de la tarde", ha anunciado el presentador antes de ir a una pausa publicitaria de 'Supervivientes Tierra de Nadie'.

"Me han dicho que no diga nada, pero soy incapaz de no decir nada así que la próxima semana entregamos el primer escaparate y a las once de la noche podrás seguir disfrutando de tu cita habitual con ‘El precio justo'”, ha apostillado.









¡Tenemos un NOTICIÓN! A partir de este lunes 19 de abril, podréis disfrutar de #ElPrecioJusto a las 20:00h en @telecincoes



L-V, 20:00h

L, también a las 23:00h



¡A JUGAR! https://t.co/75TOqhNYKupic.twitter.com/sgxgIORBKz — El precio justo (@preciojustotv) April 13, 2021





Es decir, a partir de la semana que viene habrá dos ediciones de este programa, lo que va a restar una hora de 'Sálvame' a Jorge Javier Vázquez, que hasta ahora desarrollaba su programa de 16 a 21 horas.

