Kiko Hernández anuncia el programa por el que dejaría 'Sálvame' y Jorge Javier le advierte: "Como se vaya..."

Además de informar de las vidas de los famosos, 'Sálvame' también suele dar protagonismo a sus colaboradores. Jorge Javier Vázquez se caracteriza por siempre ser muy claro y manifestar su opinión cuando así lo decide. De la misma manera, no suele decantarse por callarse y, este miércoles, desveló una información que le había dado uno de sus colaboradores sobre su vida privada.

Actualmente, el espacio de Telecinco basa la mayoría de sus debates en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Sin embargo, el presentador decidió dar protagonismo a uno de sus colaboradores. Después de una pausa publicitaria, el presentador tomó la palabra para desvelar algo que le había dicho Kiko Hernández tras las cámaras. Viendo sus intenciones, el colaborador le suplicó que no lo contara.

"¿Qué te pasa?", le preguntaba Jorge Javier a su compañero. "Nada, estábamos hablando de las mañanas", contestó Hernández entre risas. "No me hagas decirlo... Voy a decirlo", le aseguró el presentador. "¡Que no! ¡Qué era una broma! Oye, eh...", le pedía el colaborador. "Voy a decir lo que ha dicho", ha comenzado diciendo Jorge Javier. "¡Eh! ¡Jorge! Oye, nunca te haría eso yo a ti. Nunca, nunca... Por favor", le suplicaba el colaborador, dado que era una afirmación que le podía dejar en mal lugar. "Te está vetando", decía Kiko Matamoros al presentador para animarle a contarlo.

Pero el presentador le picaba con que iba a revelar qué comentario había hecho fuera de cámaras y que podía dejarle en mal lugar. "Es el contexto de una broma", seguía justificándose Hernández. "No es una broma, que es lo peor. Voy a decir lo que me ha dicho", decidía Jorge Javier.

"Y esto que voy a decir es verdad como si todo lo que digo no lo fuera", ha comenzado diciendo el presentador. "He tenido que escuchar como, en aquel sillón de ahí, Kiko Hernández nos ha dicho a Valdeperas y a mi que tenía unos horarios horribles, que estaba cansado y que hay horas que ya no le van bien", declaraba. "Y ha dicho que si a él le llamara Ana Rosa Quintana se iba a las mañanas a trabajar. Esto lo ha dicho Kiko Hernández", afirmó el comunicador, dejando claro que su compañero dejaría 'Sálvame' si se lo ofrecieran. "Y dejaría 'Sálvame'", añadió Hernández.

La decisión de Kiko Hernández

"A mí, por buenos horarios, me convendría que me llamara Ana Rosa", ha repetido el presentador, dictando las palabras de Kiko. "Ahora, en este momento de mi vida, sí", reconoció él. "Y, entonces, yo le he dicho a Kiko Hernández: 'Kiko, con toda la libertad que tienes para hacer lo que tú quieras, como tú te vayas a las mañana abrimos el cajón de la mierda que tenemos preparado de ti y hay 'Sálvame' para quince años con todo lo que tenemos guardado'", la advertía Jorge Javier, provocando las risas de los colaboradores.

"Con toda tu libertad", insistió el presentador. "Y yo he dicho que me tenéis aquí hasta el último día de vuestro programa. Yo ya no quiero trabajar por la mañana. Me quedo aquí, en Sálvame, mi programa", afirmó Hernández, reculando y cediendo a las amenazas de su compañero. "Ten en cuenta que ya están desengrasando tu cajón de la mierda. Con libertad", decía muy irónico Jorge Javier. "Sin presión", repetían los colaboradores entre risas. "Con la libertad que supone, si tú quieres irte, vete", continuaba diciendo el presentador con sarcasmo. "Nada, nada. Las tonterías que se puede llegar a decir en publicidad", concluía el presentador.