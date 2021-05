Jorge Javier antes de 'Sálvame': su lío sentimental con María Patiño y el secreto físico que esconden su gafas

Jorge Javier Vázquez es un conocido presentador de televisión, principalmente conocido por ser un rostro habitual de Mediaset. Nacido en Badalona (Barcelona) el 25 de julio de 1970, siempre mostró un gran interés por el entretenimiento. En 1997 dio su gran salto a la televisión gracias a Ana Rosa Quintana, dado que logró hacerse un hueco en 'Extra Rosa' (Antena 3).

Al año siguiente, se mantuvo en a misma cadena y fue fichado para colaborar en 'Sabor a ti' y de su edición veraniega 'Sabor a verano'. Fue en 2001 cuando se estrenó como presentador en 'Rumore, rumore', mientras participaba en 'Llama y debate'. Tiempo después, dio el salto definitivo a Telecinco, cadena que se ha convertido en su casa desde que trabajó junto a María Teresa Campos en 'Día a día'.

En 2003 se puso al frente del espacio que le convertiría en un mítico presentador de Medaset, 'Aquí hay tomate' junto a Carmen Alcayde. A la vez, también cogió las riendas de 'Hormigas blancas'. Desde 2008, que se canceló el programa que le dio popularidad, estuvo varios meses alejado de la televisión hasta que comenzó a conducir los resúmenes diarios de 'Gran Hermano 10' y el debate.

Fue en 2009 cuando le contrataron para ponerle al frente del que se ha convertido en su programa, en el que sigue trabajando actualmente: 'Sálvame'. Desde entonces no hadejado de presentador este programa, aunque lo ha compaginado con otros formatos como 'Supervivientes', reality en el que trabaja desde 2011; 'Sábado Deluxe', edición de fin de semana y 'Acorralados'

Desde 2012 hasta 2014, de manera intermitente, también presentó 'Hay una cosa que te quiero decir'. Su reconocimiento en la cadena es tal que, incluso, fue elgido para desdepedir el año en las 'Campanadas' de 2009 y 2011. Actualmente, se ha convertido en imagen de Telecinco y en un presentador intocable de los formatos estrella de la cadena: 'Supervivientes' y 'Sálvame'. Por este motivo, recibió el premio Ondas en 2009 al 'Mejor presentador de televisión' y estuvo nominado al TP de Oro ese mismo año.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre el comunicador que resulta desconocida para sus seguidores.









No tiene estudios

A pesar de contar con una larga trayectoria, nunca se preparó para ello. Al contrario que otros de sus compañeros, Jorge Javier no tiene estudios de Periodismo ni Comunicación. El joven comunicador se decantó por licenciarse en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona.









Sus comienzos en el periodismo

Antes de alcanzar la pequeña pantalla, ejerció como periodista en medios escritos. Aunque no estudió para ello, su trayectoria siempre ha estado ligada a los medios de comunicación. El presentador de Telecinco trabajó durante muchos años en 'Super Pop', una revista para adolescentes. Posteriormente, fue redactor de 'Pronto', lo que le empujó a desarrollar su carrera como periodista de crónica social en Madrid.









Su familia

Aunque ahora una personaje muy famoso, siempre se ha mostrado muy orgulloso de su origen humilde y de su familia. Aunque no suele hablar de sus seres queridos para mantener su vida provada al margen de los focos, se conoce que su madre se llama María Morales Martínez y es de Alcaraz (Albacete), mientras que de su padre solo se sabe que es de Cieza (Murcia).

Aunque no se ven tanto como les gustaría por no vivir en la misma ciudad, tiene muy buena relación con su madre: "Ella está muy bien, vive cerca de mis hermanos, está cuidada y atendida. Yo con mi madre tengo mucha tranquilidad, porque hay madres que dan mucho la lata. Cuando nos vemos disfrutamos mucho y eso me llena de alegría".

Jorge Javier no es hijó único, dado que tiene dos hermanas. Ana trabaja en el Carrefour de Badalona, una información que desveló el propio presentador al hablar de las buenas condiciones laborales que tienen los comunicadores de Mediaset, dejando claro que no tienen de qué quejarse: "Mi hermana es cajera y se levanta a las 3:45 h de la mañana. Yo trabajo cuatro horas diarias".

El comunicador mantiene una muy buena relación tanto con su hermana Esther como con Ana. Además, se lleva muy bien con sus sobrinos, quienes se encuentran en la capital estudiando periodismo. Sus lazos familiares son tan fuertes que trabaja con uno de sus cuñados, el que le lleva las cuentas. "Yo soy muy torpe y mi administrador es mi cuñado. Confío plenamente en él", explicó en una entrevista. A pesar de ello, su familia siempre ha preferido mantenerse al margen de las cámaras, por lo que el presentador apenas les menciona en los medios.









Su "tonteo" con María Patiño

Aunque nunca se le ha relacionado con niingún compañero de trabajo, Jorge Javier desveló que sintió cierta debilidad por María Patiño. Cuando ambos se conocieron, iniciaron un tonteó. Ambos eran compañeros de trabajo y el roce hizo el cariño, incluso su relación fue más allá del plató y se iban juntos de vacaciones, lo que continúan haciendo.

Actualmente, son muy buenos amigos, pero reconocen que, por parte de los dos, su relación podría haberse desencadenado en una unión amorosa. "Cuando conocí a María Patiño tuve mis dudas con ella y conmigo. Iniciamos el tonteo y eso que tenía ya clara mi sexualidad", confesó Jorge Javier en una entrevista para 'Diez Minutos'.

Durante su época en Marbella, Jorge Javier y Patiño eran íntimos amigos. Vivían juntos y estaban muy bien. "Jorge y yo compartimos piso en Marbella cuando él trabajaba en la revista Pronto. Yo creía que no era homosexual", contó la colaboradora de Telecinco tras reconocer que lo que le importaba es que estaba muy a gusto con Jorge. "Me sentía muy a gusto con él porque a mí un hombre que me hace reír me tiene conquistada. Yo estaba muy bien", aseguraba.

"No es que hubiese un tonteo pero es que a mí se me conquista por la cabeza y Jorge me hacía reír... Estábamos muy bien juntos pero Jorge lo vivió de otra manera", aclaró la presentadora de 'Socialité'. No obstante, su relación no fue a más y ambos siguen siendo muy buenos amigos.





Sus adicciones

Según se pudo descubrir por su libro 'Último verano de juventud', el presentador tuvo una etapa muy alocada durante años. La época que saltó a la fama gracias a 'Aquí hay tomate', la diversión se le fue de las manos y cayó en las adiccciones. Ha sido él mismo quien ha reconocido que estuvo años consumiendo drogas, pastillas o alcohol.

Sin embargo, con el paso de los años se dio cuenta que estaba malgastando su vida y haciéndose daño a si mismo. Aunque siempre le ha gustado pasarlo bien y salir, decidió poner el freno. Fue la popularidad lo que le ayudó a tomar esta decisión, ya que la fama le hizo ser más precavido con lo que hace fuera del plató. "He dejado de salir y lo acepto como parte de mi trabajo. No me agrada que mi vida sea así, pero necesito protegerme anímicamente. Y no me gusta haber perdido ese punto de locura ni tener la sensación de que no debo desmadrarme. Me gusta salir y pasarlo bien y terminar encima de una tarima bailando, pero no me compensa el mal rollo que me genera luego pensar que me han pillado", aseguró el presentador en una entrevista.

echo de menos estar asi pic.twitter.com/Sw1lBdqCSx — alex ???? (@AleexSanchezM) September 22, 2020









Cómo se mantiene en forma

Tras su etapa de desenfreno, decidió cuidar su cuerpo. La moda no le gusta demasiado, ya que es el equipo de vestuario de Telecinco quien se preocupa por ello, sin embargo, dedica tiempo a cuidarse la piel. Tal y como contó Jorge Javier, en cuanto llega a casa se desmaquilla y se pone “sus potingues”. Además, es muy fan del "mundo de las pastillas", dentro del ámbito de la nutricosmética y del té. El presentador toma cápsulas para cuidar su silueta y para mantener su estrés a raya por la noche.

Asimismo, este cuidado lo compagina con el deporte. El presentador suele hacer deporte de mediana intensidad cuatro o cinco veces por semana. A todo esto le suma que es un gran fan de los tratamientos de belleza. Dentro de su rutina diaria, suele ir a un instituto a hacerse el plasma e inyectarse vitaminas. También se cuida el pelo con queratina. Hace años, también fue un gran amante del bótox, pero lo terminó dejando.









Usa gafas de pega

Si pensamos en el presentador de 'Sálvame', además de ir siempre muy bien vestido, las gafas se reconocen como un accesorio habitual de su vestimenta. Desde sus comienzos en la televisión, Jorge Javier siempre ha aparecido con gafas frente a las cámaras. No obstante, las lleva solo por estética y son gafas de pega. "Me he hecho liposucciones y me he operado de los párpados y de miopía. Las gafas las llevo porque en la tele les gusta. Antes era más echado para adelante con el quirófano. Ahora le he cogido miedo", reconoció en una entrevista a 'Diez Minutos'. Esto se puede comprobar al ver imágenes del presentador fuera de cámaras, ya que suele aparecer sin las gafas y reaparecer con ellas en plató.









Motivo por el que acude al psicólogo

El presentador siempre ha hablado muy sincero a la hora de hablar de todos los temas y su lenguaje no percibe los temas 'tabú'. El comunicador siempre ha reconocido que, a lo largo de su vida, ha tenido que ir "mucho" al psicólogo para sobrellevar el éxito. De la misma manera, durante una etapa de su vida, tuvo que echar mano a los servicios de psiquiatra por sus problemas de insomnio y su depresión. "Me han recetado una pastilla de antidepresivos al día. También todo medicación para dormir", contó.

Además, sufrió miedo escénico durante su primeros años de televisión. Se dio cuenta de su problema cuando debutó como comunicador en 'Extra Rosa' y, posteriormente, en 'Sabor a ti'. Su miedo fue a más con los años, tanto que tuvo que abandonar el programa presentado por Ana Rosa Quintana por ello.









Ingresos

Como consecuencia de su larga trayectoria en Telecinco y de presentar los formatos más exitosos de la cadena, el presentador cuenta con unos elevados ingresos cada mes. A finales de 2010, según ha confirmado Vanitatis, el presentador compró un chalé en las afueras de Madrid, concretamente en una zona residencial de lujo, donde las casas cuestan en torno a los 3 millones de euros.

La finca en la que vive el presentador fue construida en 1990 y cuenta con cinco habitaciones, cuatro baños, jardín, piscina, aparcamiento subterráneo y una pista deportiva. La casa tiene una superficie de 507 metros construidos, y la parcela tiene 2.343 metros cuadrados, donde están ubicadas las demás instalaciones.

Aunque podía haber pagado el chalé con su sueldo de un año, decidió hipotecarlo. Esto se debe a que los colaboradores de Telecinco cobran muy bien cada intervención del programa y Jorge Javier es de los que mejor sueldo reciben como consecuencia del caché que ha ido ganándose desde hace años. Tal y como ha señalado el mencionado medio, el presentador podría tener un sueldo aproximado de 3 millones de euros por temporada.









Problemas con Hacienda

Como es habtual en el mundo de la televisión, al igual que otros compañeros, Jorge Javier tuvo que enfrentarse a problemas con Hacienda. En 2011, cuando se compró el chalé a las afueras, al presentador de 'Sálvame' le notificaron el embargo de algunos de sus inmuebles por una deuda que alcanzaba los 796.928 euros.

Coincidiendo con los casos de otros personajes reconocidos que cuentan con elevados ingresos, la Agencia Tribuitaria estimó que el comunicador de Telecinco había incurrido en algunas irregularidades al facturar sus ingresos a través de una de sus sociedades y no como persona física. Desde entonces, el presentador ha sido muy juzgado por ello, por lo que decidió pronunciarse al respecto una tarde en el espacio que presenta al ser un tema que le provoca “mucho sufrimiento”.

"Para las personas que dicen ‘¡paga, paga!’ me gustaría decirles que espero que no se encuentren nunca con Hacienda porque para litigar con ellos siempre hay que pagar o avalar. No debo absolutamente nada a Hacienda. Las sanciones de estos dos años están recurridas en el Tribunal Supremo o sea quetodavía no sé si ganaré o no", explicaba a cámara el pasado verano de 2020.

"Precisamente ayer me llegó una notificación en el que siete años de sanciones el Tribunal me las ha declarado nulas.O sea que he ganado a Hacienda siete años de sanciones", aclaraba. "Siempre que aparece Hacienda en tu vida, siempre pierdes porque, aunque ganes, siempre te metes en dinámicas de contratar abogados etc. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que te aparezca Hacienda", señalaba. "Después de 10 años, es un tema que he tenido en silencio, empiezo a ver la luz de un proceso muy complicado", revelaba. “Para mí han sido años donde he tenido que luchar contra muchos sentimientos: rabia, frustración, miedo, incertidumbre y ganas de abandonar y dejarlo todo”, reconocía.

"Afortunadamente soy de los que lo puede contar y puedo seguir luchando por lo que considero justo. No debo nada. Tengo dos años en el Tribunal Supremo, he ganado siete y tengo que decir que en cuanto al IRPF tributo al 48% que es el máximo que se tributa en la comunidad que resido, la de Madrid. Creo que las renta altas debemos pagar más impuestos y más en esta crisis. En eso no he cambiado de opinión", aclaraba para callar las especulaciones que le rodeaban.

"He pasado unos años con mucho sufrimiento, a veces muy dramático. Es el miedo de no saber a lo que te enfrentas. Cuando mi cuñado, que es mi administrador, me dijo a lo que nos enfrentábamos, a las dos semanas me dio un ictus. Esto es así. Entré en una dinámica de bucle, de pasarlo mal, de preocupaciones… que a las dos semanas patapám", sentenciaba, relacionado estas acusaciones de Hacienda como el motivo de su enfermedad.









Sufrió un ictus

El pasado 2019, según explicó Jorge Javier a Bertín Osbone en 'Mi casa es la tuya', sufrió un ictus cuando estaba en Marrakech de vacaciones, una semana antes de ser intervenido de urgencia en Madrid. "El sábado me desmayo y quedo inconsciente como tres minutos, sin embargo, al despertarme no noto absolutamente nada y continúo sin problemas mi vida en Marrakech", aseguró. No obstante, los médicos que le operaron le aseguraron que había sufrido un ictus, "un derrame cerebral que podría haber sido muy importante". "Estaba con mi amiga y yo seguí con mi vida normal, aunque pudo ser terrible. Cogí el avión, fui a trabajar,... todo lo que está contraindicado yo lo hice", reconoció, siendo consciente de sus errores.

Meses después, el presentador tuvo que volver a ausentarse para someterse a una segunda operación, ya “de los dos stent, hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15 por ciento". "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", contó a los espectadores con su habitual humor para quitar hierro al asunto. Aunque fue uno de los momentos más impactantes para el presentador, actualmente se encuentra en plena forma y ha logrado retomar todos sus compromisos profesionales.









Sus trabajos fuera de la televisión

Aunque pasa más tiempo en los estudios de Mediaset que en su propia casa, el presentador también ha podido desarrollar su faceta como escritor y tiene dos novelas autobiográficas: 'La vida iba en serio' (2012) y 'Último verano de juventud'(2015). Con su primer libro vendió en solo cuatro meses 250.000 ejemplares.

También cuenta con una trayectoria dentro del teatro. El comunicador ha producido dos obras teatrales: 'Miguel de Molina al desnudo' y 'Bellas y Bestias'. Además, ha protagonizado 'Iba en serio' y 'Grandes Éxitos'. Incluso es productor de 'La llamada', película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Aunque de vuelta a la televisión, ha desarrollado su carrera como actor en algunas series. Ha hecho cameos en conocidas series de televisión como 'Siete vidas', 'El chiringuito de Pepe' y 'Gym Tony'. Dentro del mismo mundo, decidió abrir una academia llamada 'El liceo de la voz' para formar a presentadores y cantantes.