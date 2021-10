Emma García, harta da un ultimátum a un colaborador de 'Viva la vida': "Si quieres seguir trabajando aquí"

Emma García se ha vuelto a poner al frente de 'Viva la vida' como cada fin de semana. La presentadora ha hablado de los temas del momento junto a los colaboradores, haciendo hincapié en la crónica social, los realitys show y la actualidad. El programa de este domingo en Telecinco ha tenido tiempo para los imprevistos y también para vivir momentos críticos con un colaborador habitual.

El directo supone que los programas tengan que hace frente, en el mismo momento, a los problemas que van ocurriendo durante el espacio, por lo que las soluciones a veces son un tanto inesperadas, esto es lo que ha ocurrido este domingo en el plató de 'Viva la vida' con Emma García y sus colaboradores presentes en Telecinco.

Mientras analizaban las últimas noticias del corazón, los colaboradores parecían sentirse algo inquietos, un hecho del cual se pudieron dar cuenta desde casa y que García quiso aclarar minutos después.





"Hay un mosquito, vamos a tranquilizarnos porque llevamos toda la publicidad...", comenzaba aclarando la periodista tras volver de publicidad, dejando claro que era un mosquito quien no paraba de estorbar a los tertulianos y al que no lograban echar. No obstante, todos seguían con la mirada al insecto, lo que saboteó el ritmo de la escaleta previamente preparada.

La presentadora intentó continuar con normalidad y dio la palabra a Terelu, que aunque parecía pendiente de otra cosa, tomó la palabra y contó, en exclusiva, que en ese momento se estaba celebrando el funeral de doña Ana, con la notable ausencia de Kiko Rivera. Con la exclusiva sobre la mesa, los compañeros empezaron a arrastrar las sillas. En ese momento, fue la presentadora quién se levantó de su asiento y saliendo de plató aseguraba que les iba a picar. El resto de colaboradores hicieron lo mismo y salieron tras las cámaras para protegerse, pero pasado los minutos todos retomaron sus asientos.

Emma García, obligada a dar un ultimátum a un colaborador de Telecinco

Por otro lado, algo que es habitual que durante los programas, Emma García se desespere con las salidas de tono de uno de sus colaboradores, José Antonio Avilés. El cordobés acostumbre a intervenir con un elevado tono de voz, interrumpiendo a los demás, lo que supone que, tarde tras tarde, la presentadora se tenga que ver obligada a darle toques de atención, aunque parece que sin mucho efecto.

En la tarde de este domingo, Avilés ha elevado el tono de voz, como de costumbre, y García no ha tenido otra opción que darle un ultimátum diciendo "si quieres seguir trabajando aquí, ¿puedes bajar el tono de voz? Que acabamos de empezar la tarde". Unas palabras contundentes con las que Emma busca parar la actitud del colaborador, ya que sus constantes interrupciones y su tono de voz puede ser molesto tanto para los presentes en el plató como para aquellos que siguen el programa desde casa.