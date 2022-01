Jorge Javier habla abiertamente de su adiós a Telecinco: "Si hay que estar en el banquillo..."

Mediaset ha arrancado el año anunciando sus nuevas apuestas para el 2022. Entre ellas se encuentra una nueva edición de 'La casa de los secretos', aunque esta ocasión contará con concursantes anónimos. Sin embargo, la novedad principal son los presentadores que se pondrán a los mandos. Carlos Sobera será el único que repita en el reality, tras haber formado parte de la edición de celebritys, y estará acompañado de Sandra Barneda y Toñi Moreno, para la que será su primer concurso en Mediaset.

La gran ausencia es Jorge Javier Vázquez, uno de los rostros más icónicos de los realities del grupo televisivo. Sin embargo, el presentador lleva unos días desaparecido de las pantallas, tras su polémico encontronazo con Lucía Pariente en el plató de 'La casa de los secretos'. Este lunes, el Jorge Javier ha vuelto a hablar públicamente en una entrevista radiofónica, con motivo de su vuelta a los escenarios con su obra 'Desmontando a Séneca'.

En primer lugar, el presentador ha asegurado que ahora mismo su prioridad es su felicidad: "Ahora quiero pasármelo bien. He trabajado mucho, he sufrido mucho, pero llega un punto de mi vida en el que no quiero nada que no me haga feliz". Además, se ha sincerado sobre un momento de inflexión que vivió en su carrera profesional, y es que "hubo una época en la que quiso tomarse un descanso el Consejero Delegado de Mediaset, Paolo Vasile, le dijo: "Está muy bien que te tomes un descanso, pero es que a lo mejor cuando vuelvas el público ese descanso no lo ha aceptado". Si quieres estar en esto tienes que estar, no puedes estar a medio gas", ha confesado.





El futuro de Jorge Javier Vázquez en Mediaset

En cuanto a su futuro en Mediaset, Vázquez afirma que le gustaría "detectar" el momento en el que tenga que irse, ya que "tiene muy claro" que prefiero "irse" a que "le echen". Ante esta afirmación, ha surgido la duda de si el presentador se ha puesto una fecha para decir adiós a su trabajo en la televisión. "Yo tengo contrato, no sé cuanto me queda, pero ahora ya me gustaría cumplir el contrato, si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen. Estoy en un momento de mi vida en el que, si tengo que estar en el banquillo, lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato", ha sido su respuesta.

Después de esta confesión, Jorge Javier ha revelado lo que le gustaría hacer una vez que deje la pequeña pantalla. Afirma que "piensa en irse de España una temporada para recuperar un poco el anonimato y para poder hacer vida de barrio", y es que Pepe Navarro le confirmó hace unos días, que "cuando dejas de estar en primera línea se nota mucho".

