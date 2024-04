¿Qué hay detrás de la moda de los bares de juegos de mesa en España? "Un recuerdo de tu infancia"

En el mercado hay un montón de juegos de mesa, quizás demasiados para haber probado todos, pero hoy en día no hace falta comprarlos para poder jugar. En Poniendo las Calles conocemos las nuevas opciones de negocios en los que poder reservar una mesa, ir con tus amigos y también ponerte a jugar: los bares de juegos de mesa.

Alberto González es el copropietario de Replay Boardgame Café, que es un bar de juegos de mesa que también es restaurante y que está en Madrid, y hablamos en Poniendo las Calles con él para saber cómo y cuándo surge la idea de crear un lugar tan especial como este, pero que está proliferando por toda la península.

"El bar viene de un proyecto que teníamos mi hermana, que es otra de las socias, y otro íntimo amigo nuestro", comienza explicando a Carlos Moreno 'El Pulpo', "teníamos negocios relacionados con los juegos de mesa, esto lo habíamos visto en otros países y habíamos tenido relación con proyectos similares".

Todo cambia "justo en el medio de la pandemia": "Cuando estaba acabando, pues nos liamos la manta a la cabeza y nos decidimos a traer una una idea que viene de países anglosajones, que está más instaurada a lo que es Alemania, Estados Unidos, Canadá y darle un toque más español".

"Un recuerdo de tu infancia"

¿Cómo lograron ese punto especial nacional? "Meter un poquito más el tema de gastronomía": "La carta que tenemos es de platos de picoteo pequeños, nachos, cosas que pones un poco grasientas, pero intentamos que se pueda compatibilizar siempre entre partida y partida, que no esté todo por el medio de la mesa".

"También tenemos sandwiches y hamburguesas, son comidas sencillas, comidas rápidas para que la gente pueda disfrutar de la experiencia", aclara Alberto González, "que al final la gente viene a jugar, sabe que puede comer, pero sobre todo la experiencia es jugar, conocer juegos nuevos y estar con tu grupo de amigos".

La cosa es que "tú puedes ir allí a comer, a cenar y no necesitas jugar": "No, no es obligatorio. ¿Vale? Lo que pasa es que la dinámica habitual de la gente es que juegue a juegos de cartas, porque tenemos más de 2.000 juegos y seguro que hay alguno que no has probado o alguno que tengas un recuerdo de tu infancia que digas jolín, yo hasta jugaba cuando era un crío".

"Hay una opción para reservar de grupos grandes que está todo como más preparado para poder puntuar mesas y que la gente esté a gusto, o incluso tenemos alguna zona privada con mesas especiales que tiene proyector, que puedes poner la mesa a tu gusto y que estás en un ambiente, pues alejado del resto de personas", explica Alberto González a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Los bares de juegos de mesa

El presentador de Poniendo las Calles quiere saber cuánto dinero costaría jugar una tarde con unos amigos: "Allí el precio cambia en función del juego y de las personas que vayan reservando. Cualquier persona que vaya a hacer el servicio, usar una mesa y jugar son 3,50 euros por persona más lo que consumas".

"Hay una sección que tenemos algunos juegos que nos tienen que solicitar, que no están libres al público, que le pedimos una pequeña fianza para que el juego esté cuidado", revela Alberto González, "que son juegos son muy antiguos, que queremos, que se cuidan mucho, que están restaurados, que están muy cuidados.