'Sálvame', fulminado hoy de la programación de Telecinco: no es la primera vez

Es el día de Reyes y miles de niños alrededor del país disfrutan de uno de sus últimos días de vacaciones de Navidad. Además, se trata de un festivo nacional y la mayoría de sus padres puede acompañar a sus hijos en un día especial como pocos. Es por eso por lo que muchas de las cadenas de televisión han decidido hacer ajustes en sus parrillas. En el caso de Telecinco, han optado por fulminar uno de sus programas estrella, hablamos de 'Sálvame'.

Telecinco cambia de planes con 'Sálvame'

Es 6 de enero y es festivo en toda España. Este es el motivo por el que si hoy enciendes la televisión, no verás la programación habitual en muchos canales, como es el caso con Telecinco. Habitualmente por las tardes se emite uno de sus programas más exitosos, más longevo y con el que muchos identifican a la cadena. 'Sálvame' lleva años amenizando la tarde de quienes siguen los temas más candentes del mundo del corazón con Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores del espacio.





Este año, desde Telecinco se ha decidido que no se emita el programa, que es en directo, para en su lugar decantarse por algo más familiar y para todos los públicos. Así es como para el día de Reyes, desde la cadena de Mediaset apostarán por un contenido de ficción y menos propenso a las polémicas que el espacio presentado por Jorge Javier.

No es la primera vez que le pasa a 'Sálvame'

Y es que esta misma estrategia, no solo seguida por Telecinco, no es nueva. Muchos de los canales generalistas si un día que es festivo en todo el país cae entre semana optan por darle un tratamiento como fin de semana. Es por eso por lo que de poner la televisión esta tarde tras un buen atracón de Roscón de Reyes, puedes llegar a pensar que estás en fin de semana, aunque no debes equivocarte, este viernes hay que volver a trabajar.





El año pasado vivimos una situación similar cuando en el día de Navidad y en el primero de año, en viernes, ocurrió lo mismo y los espectadores no pudieron ver la entrega correspondiente de 'Sálvame'. La diferencia principal con otras circunstancias reside en la naturaleza del sustituto elegido para reemplazar a Jorge Javier y su equipo. Puesto que, si bien se optaba en Telecinco por otro programa ya grabado de producción propia, se está empezando a optar por poner más películas, acordes con el tiempo del año y el momento más familiar que se vive en las casas de nuestro país.