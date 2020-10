Jorge Javier desvela el tatuaje que piensa hacerse en homenaje a Casado tras 'romper' con Vox

El discurso de Pablo Casado en la moción de censura contra Vox no sólo agradó a Adriana Lastra o Pablo Iglesias. El ataque contra la formación de Abascal, al que siguió el 'no' para hacer presidente al líder de Vox, ha provocado un terremoto político en nuestro país puesto que la formación 'verde' sustenta los gobiernos de PP y Cs en Madrid, Murcia, Andalucía y varias capitales de provincia.

Otro de los que se sintieron complacidos por el discurso de Pablo Casado contra Vox es el periodista Jorge Javier Vázquez. El presentador de "Sálvame" ha querido dar las gracias al líder del PP por sus palabras a través de su columna semanal en la revista "Lecturas". "Jamás votaré a Pablo Casado ni al PP, pero su discurso me produjo tranquilidad. Era como si comenzara a despertar una pesadilla profunda y la realidad fuera ordenándose poco a poco, con dificultad", comienza diciendo Jorge Javier.

El periodista asegura que le gustó especialmente la frase 'Hasta aquí hemos llegado' que Casado pronunció contra Abascal. Tanto es así, que hasta se plantea tatuársela. "Esa frase es musica celestial y lo demás son tonterías. Le reprochó Pablo Iglesias que su discurso llegara tarde, pero a estas alturas de la película lo importante es que pronunciara esas cuatro palabras. Creo que las voy a tatuar", ha escrito.

Para Jorge Javier, el discurso de Casado sirvió para "demostrar" que Abascal es "la nada" y que chavales de 15 años tienen "un discurso más profundo que el suyo". "Sus secuaces están más sedientos de sangre que nunca y prometen dentelladas escandalosas. Seguro que en los próximos días, Espinosa de los Monteros, Olona, Ortega Smith o Monasterio no nos defraudarán. Pero toca aguantar la calma y dejar que se ahoguen en su propio odio. Es cuestion de tiempo", señala.

Por último, sobre Casado dice que "tal vez" no llegue a ser presidente del Gobierno nunca pero le agradece "la esperanza" que le ha proporcionado estos días y pide qu otros políticos sigan su ejemplo. "El congreso no es el plató de 'Sabado Deluxe' ni Twitter. Allí se va a hacer política, no a repartir zascas ni aspirar a convertirse en 'trending topic'", ha dicho.

JORGE JAVIER CARGA CONTRA DÍAZ AYUSO

Eso sí, Jorge Javier no ha querido finalizar su columna de esta semana en el blog "Lecturas" sin atizar duramente contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y a la que tiene una especial inquina. "Aún no se ha inventado el adjetivo que aúne ineptitud, soberbia, megalomanía, victimismo y prepotencia. O quizá sí: 'Ayuso'".

A continuación, puedes leer las frases más duras de Casado a Abascal durante su intervención en la moción de censura contra Sánchez:

- "Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena: quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Iglesias"

- "Le diré claramente lo que es esta moción. Es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en la Moncloa. (...) Usted juega al mismo juego que Pedro Sánchez aunque lo juegue al otro lado del campo".

- "Esta moción dispara contra el partido que le ha dado trabajo 15 años y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Acepto el órdago, es hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado", ha advertido.

- "Vox es la derecha que más le gusta a la izquierda. Hoy se censura a sí mismo"

- "Vox es el sueño del nacionalismo y el salvavidas de Sánchez"

- "Votaremos 'no' porque decimos "no" a la ruptura que usted busca y a la polarización que usted busca como Sánchez. No a esa España a garrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y medio"

- "Defendemos una alternativa serena, sensata, moderada, responsable y proeuropea"

- "Huimos contra los tópicos" de Vox y contra el "desvarío estrambótico"- La nación más vieja de Europa no merece "una propuesta de Gobierno" como la de Abascal

- "No somos como ustedes, somos la fuerza tranquila de los españoles"

- "La España moderada no está en la República Popular China o en las élites de Soros. ¿De qué se preocupan los mayores, de las pensiones o de Soros, y los jóvenes, del empleo o del virus chino?

