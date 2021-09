Jorge Javier deja clara su opinión sobre vuelta de Carmen Borrego a 'Sálvame': "Mala leche"

Jorge Javier Vázquez está de vuelta de vacaciones. El pasado viernes el presentador se volvió a poner al frente del 'Deluxe', además ya ha vuelto a 'Sálvame' en su edición diaria y este jueves ha presentado la primera gala de 'Secret Story', el nuevo reality de Telecinco. Vázquez vuelve a estar tan activo que de costumbre, y entre sus compromisos delante de las cámaras, ha tenido tiempo para valorar la vuelta de Carmen Borrego a 'Sálvame', sin escatimar en detalles.





Tras su aparición en 'La última cena', donde llegó incluso a la final, Borrego tiene un nuevo puesto en Telecinco, concretamente como colaboradora de 'Sálvame'. Vestida como una reina, en carroza, con capa y cetro en mano, Carmen entraba en el plató para encontrarse con sus nuevos compañeros y con Jorge Javier, con el que ha tenido sus más y sus menos pero con el que todo parece ir sobre ruedas. Incluso le ha recibido de rodillas como la reina que ha sido de la tarde, ganándose el respeto tanto de sus colegas como del público, que rápidamente la han convertido en Trending Topic en Twitter alabando su fichaje, que sin duda aportará frescura al programa.

CARMEN BORREGO: "Yo no soy rencorosa, he tenido muchos fallos" #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 6, 2021





Jorge Javier habla sin tapujos del regreso de Carmen Borrego a 'Sálvame'

Al conocer la noticia, el presentador quiso dedicarle unas palabras en su blog de la revista 'Lecturas'. "Para mi reaparición del viernes en el ‘Deluxe’ intento ponerme lo más mono posible. Me coloco una mascarilla hidratante y Juanjo, de Alberto Dugarte, me pone el pelo blanco. Cuatro horas tarda en hacerlo", pone en contexto la situación el presentador.

"Momento que aprovecho para hacer llamadas pendientes y recibir, entre otras, la de Carmen Borrego. “Jorge, que te llamo para decirte que vuelvo a ‘Sálvame”. “¡Ay, Carmen! Hija, que no te puedo atender porque me estoy haciendo los pelos. Luego te llamo”", así se enteró Jorge Javier de la noticia, a través de una llamada de la propia Borrego.

"Lo de “luego te llamo” es lo mismo que le suelo decir a mi madre, pero jamás lo cumplo. Lo mismo me pasa con Carmen, que al final se me echa la hora encima y no puedo devolverle la llamada", cuenta de manera anecdótica y da entonces su opinión sobre el regreso de la colaboradora. "Me encanta que vuelva a ‘Sálvame’. Ya sabe de qué va la historia, así que imagino que aterrizará combativa y con toda esa mala leche que la caracteriza, que no es poca. Carmen es un bombón cuando se cabrea, de modo que haremos todo lo posible para sacarla de sus casillas. Creo que no nos costará mucho".

"Para empezar, Bigote Arrocet concursará en ‘La casa de los secretos’, así que Borrego ya tiene tragedia para rato. Y Terelu. Y Teresa. Pero ojalá Teresa convierta esa tragedia en rabia y saque todo su genio y figura a pasear. Para atrás, ni para tomar impulso", concluye.