Jorge Javier corta a todo correr a Anabel Pantoja por lo que dice directo: "Estoy censurando mucho"

Jorge Javier Vázquez ha sido una de las grandes sorpresas en cuanto a noticias televisivas se refiere en las últimas semanas, y es que no forma parte del grupo de presentadores de la nueva edición de 'La casa de los secretos', esta vez con concursantes anónimos. Jordi González, Toñi Moreno y Sandra Barneda son los encargados de liderar los programas del nuevo reality por el que apuesta Mediaset en este arranque de 2022.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez se encuentra centrado en su obra de teatro, 'Desmontando a Séneca', que ocupa una gran parte de su agenda profesional. Hace escasos días, el presentador concedía una entrevista radiofónica con motivo de su vuelta a los escenarios, en la que se sinceraba sobre su presente y su futuro a nivel laboral.

Mediaset toma una importante decisión que afecta directamente a la presencia de Jesús Vázquez en Cuatro Jesús Vázquez vuelve a tener una presencia constante en Mediaset gracias a Idol Kids y First Dates Sin embargo, la cadena ha tomado una nueva decisión que afecta al presentador Mabel Velasco 17 ene 2022 - 13:56

En primer lugar, el presentador aseguraba que ahora mismo su prioridad es su felicidad: "Ahora quiero pasármelo bien. He trabajado mucho, he sufrido mucho, pero llega un punto de mi vida en el que no quiero nada que no me haga feliz". Además, ha contado un momento de inflexión que vivió en su carrera profesional, cuando quiso tomarse un descanso de la pequeña pantalla. "El Consejero Delegado de Mediaset, Paolo Vasile, me dijo: "Está muy bien que te tomes un descanso, pero es que a lo mejor cuando vuelvas el público ese descanso no lo ha aceptado". Si quieres estar en esto tienes que estar, no puedes estar a medio gas", confesaba.





Respecto a su futuro en Mediaset, el presentador ha recordado que tiene contrato, aunque no sabe "cuánto le queda", aunque ha apuntado: "Ahora ya me gustaría cumplir el contrato, si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen. Estoy en un momento de mi vida en el que, si tengo que estar en el banquillo, lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato".

Anabel Pantoja 'mete la pata' en pleno directo en Telecinco

Por el momento, este lunes Jorge Javier ha vuelto al plató de 'Sálvame' y ha entrevistado a Anabel Pantoja, en su regreso tras cinco meses lejos de las cámaras de televisión. En un punto de la entrevista, Jorge Javier le decía a Anabel que iban a tratar un tema un tanto delicado. La colaboradora, haciendo gala de su naturalidad respondía diciendo: "Qué rápido, voy a beber agua, esto parece 'Pasapalabra'", unas palabras poco afortunadas, al mencionar al programa del canal que es competencia directa de Telecinco.

Jorge Javier intentaba remendar el error apuntando que eso "justamente no" era, mientras que Anabel se daba cuenta de que había metido la pata en directo y pedía perdón lo más pronto posible. El presentador no podía evitar reírse, por el momento que acababa de vivir mientras aseguraba, "últimamente estoy censurando mucho".

Anabel Pantoja nombrando a #Pasapalabra en #yoveosálvame



Esta semana Telecinco está cubriendo el cupo promocional de Antena 3 jajajaja



pic.twitter.com/XNQ5Y2xbcT — telemagazine (@telemgzn) January 17, 2022





Hasta hace unos meses, la última parte de 'Sálvame' y 'Pasapalabra' compartían horario de emisión, por lo que eran rivales directos en cuanto a audiencia su refiere. El concurso de Antena 3, presentado por Roberto Leal, ha marcado muy buenos datos desde su llegada a la cadena de Atresmedia, por lo que Mediaset replanteó su programación, buscando otro contenido para hacer frente al concurso. Actualmente, Telecinco emite 'Ya son las ocho' frente al espacio conducido por Leal.