Jorge Javier saca pecho y habla de Carlota Corredera y Paz Padilla: "Soy el mejor"

En uno de sus mejores momentos a nivel profesional y compaginando la televisión con la actuación, una pasión que no oculta, Jorge Javier Vázquez llega a Madrid y acaba de estrenar, en el teatro Reina Victoria, 'Desmontando a Séneca', con la que ha obtenido un éxito rotundo durante su gira por buena parte de nuestro país. Una obra divertida e irónica en la que destapa su talento para la interpretación y que sus incondicionales podrán ver hasta el próximo 22 de marzo.

Con motivo del estreno de su obra en la capital, ciudad en la que vive desde hace 25 años, el presentador de 'Sálvame' se ha sincerado en una entrevista como pocas veces y confiesa cómo está, cómo se ve en el futuro y qué opina de las críticas que recibe por sus actitudes o declaraciones tanto delante como detrás de las cámaras.

En este sentido, el presentador de Telecinco ha señalado cómo se encuentra anímicamente: "Pues ahora muy bien porque vengo de dos semanas de vacaciones y estoy feliz, relajado y con ganas de estar aquí, en la tele y me han venido muy bien estas vacaciones de no hacer absolutamente nada".

También se ha referido a una de las últimas polémicas que ha protagonizado en televisión, con la familia de Alba Carrillo y con la propia colaboradora: "Pues mira, la verdad es que he vuelto de vacaciones tan tranquilo y relajado que no sé para mí lo que ocurre en los platós, se queda en los platós y luego no tiene para mi importancia. Quiero que quede claro que yo no he vetado a absolutamente nadie en televisión".

Además, ha repasado su relación con el teatro, dejando claro cuál es el papel que ocupa en su vida junto a la televisión: "Teniendo en cuenta lo que se cobra en el teatro no te diría que fuese un plan b. No, pero tengo tanto arte que dar que he descubierto que el teatro es un lugar donde lo puedo canalizar. Desde pequeño siempre he querido ser actor y de teatro, pero nunca tuve la valentía de hacer teatro.

Jorge Javier Vázquez y 'Sálvame'

En cuanto a 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez ha subrayado que se encuentra muy a gusto en el programa de Telecinco: "Es un programa en el que me lo paso muy bien y te deja hacer muchísimas cosas. Como profesional de la televisión ¿qué más puedes hacer? Es complicado encontrar un programa que te permita tantos registros".

A raíz de esta cuestión, Jorge Javier Vázquez ha sido preguntado por su relación con las otras dos presentadoras de 'Sálvame', Paz Padilla y Carlota Corredera. En este sentido, el presentador de Telecinco se ha referido a si existe una guerra de presentadores: "A ver, yo creo que soy el mejor luego ya las otras que arreen. Yo no batallo, yo lo que hagan las otras ya me da igual. Mi posición es indiscutible".