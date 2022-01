Jorge Javier se salta el guion en el 'Deluxe' y manda un claro mensaje a Hacienda: "Esto no puede ser"

Este sábado, Jorge Javier Vázquez volvió a acaparar la parrilla de Telecinco al frente del ‘Deluxe’. Un año después, Lolita Flores volvió a sentarse en el plató de Telecinco, siendo ya una invitada habitual. Como de costumbre, la cantante se mostró muy sincera y no mostró ningún reparo a la hora de responder a cualquier pregunta. El presentador se interesó por los problemas que tuvo su madre, Lola Flores, con la Agencia Tributaria.

"¿Cómo vivía tu madre con esa angustia de tener que pagar ese dineral?", quiso saber el conductor del espacio de Telecinco. "Con la angustia que tenemos todos en diciembre y en julio", contestaba la entrevistada, haciendo referencia a que lo sufría como cualquier otra persona. “Con esa angustia de que, si has tenido trabajo y tienes dinero guardado porque no lo has tenido que utilizar, pues lo das y lo pagas. Y si no, pues tienes que ir a hablar con Hacienda y pedir un aplazamiento”, agregaba. “Además, pensar que esta no es una profesión seguida. Es decir, puedes tener muchísimo trabajo en un año y después no te llama nadie”, explicaba Lolita.

"Ella vivió con mucha angustia la posibilidad de que fuese condenada a ir a la cárcel. Esa angustia era bastante superior al tema económico", señalaba Kiko Matamoros, lo que la entrevistada corroboró. “Yo creo que, esa angustia de pensar que la podían meter presa y que la gente pudiera pensar que ella podía haber cometido un fraude, le aceleró lo de su cáncer”, opinaba la artista, señalando el cáncer de mama que sufrió su madre desde el año 1972 hasta su fallecimiento.

“Su cáncer se lo aceleró, yo lo he dicho siempre. Que Hacienda tuvo mucho que ver en su enfermedad porque mi madre lo llevaba arrastrando el cáncer desde hacía 30 años, pero en ese momento... Además, está demostrado que aceleró la enfermedad", aseguraba la invitada. "Si Hacienda tuviera que pagar por todas las enfermedades que ha generado, cerraban Hacienda", señalaba el presentador de Telecinco. “Pues seguramente”, le daba la razón Lolita.





"Te ponen de cara de la opinión pública como si fueras un defraudador"



No obstante, la colaboradora de Antena 3 señaló que cree en la importancia de pagar impuestos: "Yo comprendo que hay que pagar si queremos una sanidad como Dios manda y que el país funcione, por supuesto que hay que hacerlo. Lo que yo no entiendo es la caza de brujas". Fue entonces cuando Vázquez no dudó en pronunciarse sobre Hacienda y dejar muy clara su opinión.

"Lo que no puede ser es que un organismo funcione con alguien que, de repente diga, a los inspectores 'de aquí a final de año tenemos que conseguir estos objetivos'. Como van por comisiones, intentan sacarte de donde sea. Empiezan a tirar y te meten, muchas veces, en unos problemas en los que tú no tienes por qué verte. Te metes en abogados, en juicios y en preocupaciones", reflexionaba entonces el presentador, ante lo que Lolita asentía.

“Porque estos señores cobran por unos objetivos y les mandan sacar pasta”, insistía el comunicador, visiblemente indignado. “Y, sobre todo, lo peor. Te ponen de cara de la opinión pública como si fueras un defraudador. Vamos a empezar a hablar de los errores que comete Hacienda también. Y que los paguen”, pedía el presentador, dando la razón a la entrevistada sobre la mencionada “caza de brujas”. Unas declaraciones que fueron recibidas entre aplausos por todos los presentes en el plató, tanto del público como los colaboradores.