Jorge Javier para los pies a Lolita por lo que dice de Antena 3 en el 'Deluxe': "Al enemigo, ni agua"

Este sábado, Jorge Javier Vázquez volvió a acaparar la parrilla de Telecinco al frente del ‘Deluxe’. Un año después, Lolita Flores volvió a sentarse en el plató de Telecinco, siendo ya una invitada habitual. Como de costumbre, la cantante se mostró muy sincera y no mostró ningún reparo a la hora de responder a cualquier pregunta. La cantante dio titulares tanto de su madre, Lola Flores, como de su vida privada y algunos de sus episodios más difíciles.

No obstante, la entrevista también tuvo momentos muy divertidos gracias al característico sentido del humor de la artista. Como consecuencia, la entrevistada provocó con sus palabras que saliese a la luz el resquemor que existe en Telecinco al haber perdido el liderazgo frente a Antena 3.

Lolita tiene un contrato con Atresmedia, ya que participa en varios espacios de la cadena. La cantante forma parte de la mesa del jurado de ‘Tu cara me suena’, uno de los programas más exitosos de Antena 3. Además de participar como colaboradora en ‘El Hormiguero’ cada semana, uno de los formatos más vistos del prime time de la televisión nacional. Entre las declaraciones que hizo sobre su familia, a la artista hizo una mención que provocó la reacción inmediata del presentador.

La cantante confesó que siente una gran admiración por Can Yaman, un popular actor turco que triunfa en nuestro país gracias al gran éxito de las series turcas. "Oye, cuidado, aquí las series turcas no se nombran", le cortaba Vázquez a la entrevistada, dejando claro que no se podía mencionar el éxito de la competencia. "¡Ah! ¿Porque son de la otra cadena?", preguntó Lolita sin pelos en la lengua, lo que provocó la risa de Vázquez.









"Oye, perdona, de 'enemigo' nada, que me dan de comer todo el año"



"Bueno, pero Can Yaman es universal, ¿O a ti no te gusta Can Yaman?", insistía ella, señalando que era un actor que no pertenecía a ninguna cadena. “¡Qué no sabes quien es Can Yaman! Por favor, un móvil, que le enseñen a este hombre quien es Can Yaman”, pedía la cantante. "No sé quién es ni lo quiero saber. Ahí empezó el mal. ¡Al enemigo, ni agua!", zanjaba el presentador, haciendo referencia a que ha sido el éxito de las series turcas lo que ha provocado que Antena 3 se haya hecho con el liderazgo, robando así el primer puesto a Telecinco.

"Oye, perdona, de 'enemigo' nada, que me dan de comer todo el año", soltaba entonces la entrevistada, defendiendo a Atresmedia y señalando su trabajo como jurado de ‘Tu cara me suena’ y colaboradora de ‘El Hormiguero’. "Nosotros con Turquía no queremos tener absolutamente nada", aseguraba el conductor del espacio de Telecinco, entre bromas.

“Pero ¿Qué te pasa con Turquía?”, quiso saber la entrevistada por la inesperada reacción de Vázquez”. “Nada, nada”, zanjaba el presentador, intentando cambiar de tema. "¡Can Yaman es de Divinity, Jorge!", puntualizaba entonces Lydia Lozano, aclarando que una de las novelas que protagoniza el actor turco se emite en uno de los canales de Mediaset. Entonces, el presentador no dudó en rectificar: "Ah, vale... Si es de Divinity, sí".

Jorge Javier VS las series turcas de Antena 3 #lolitadeluxepic.twitter.com/Zyx62Tezae — Diego ?? (@diegobferrandez) January 15, 2022