Jorge Javier señala a Ana Rosa por las palabras de Rocío Flores: "En un plató como el suyo"

Desde hace unas semanas, dos programas estrella de Telecinco se encuentran en plena batalla a raíz de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Aunque provienen de diferentes productoras, Unicorn Content y La Fábrica de la Tele, ambos formatos se emiten en Telecinco y abordan temas similares.

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha revolucionado las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, ha alcanzado grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando sumaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos. Asimismo, como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame', 'Ya es mediodía' y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana. Además de 'El Programa de Ana Rosa' en su espacio dedicado a la crónica social hasta que estalló la guerra entre ambas productoras.

Esta batalla comenzó con el fichaje de Rocío Flores para el espacio de Unicorn Content para colaborar en el Club social. Esto se sumó a la decisión de Ana Rosa de mantener a Alessandro Lequio como colaborador a pesar de haber sido denunciado por malos tratos, el mismo motivo por el que el programa de La Fabrica de La Tele decidió prescindir de Antonio David Flores. "En estos momentos Antonio David puede estar pensando… ¿Por qué estoy yo fuera y Alessandro Lequio no?", declaró Jorge Javier Vázquez, marcando así el inicio de su batalla con Ana Rosa.





"¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuándo lo dice en la Palapa que quiere queda bien con Olga o cuando lo dice aquí que quiere quedar bien con La Fábrica de la Tele? Yo creo que las dos veces se ha hecho un lío", sentenciaba la conductora del espacio de Telecinco, lanzando así su primera pulla a sus compañeros de cadena.

Estas palabras llegaron a 'Sálvame' y los colaboradores se mostraron muy ofendidos por ello. Fue Belén Esteban quien no pudo evitarlo y señaló a 'El Programa de Ana Rosa'. Pues oye, yo que soy de La Fábrica de la Tele, me ha sentado mal", reconoció Esteban. "¿Ana Rosa ha pronunciado 'La Fábrica de la Tele'? ¿Ana Rosa ha pronunciado 'La Fábrica de la Tele'? ¡Entonces, esto ya es la guerra! ¡Qué fuerte!", aseguraba entonces Jorge Javier. Desde entonces, ambos programas no han dejado de intercambiar reproches.

Esta vez ha vuelto a ocurrir cuando Jorge Javier ha opinado sobre la agresiva actitud que Rocío Flores presentó frente al Maestro Joao y Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Incluso Ana Rosa Quintana se mostró muy crítica con su colaboradora por este mismo motivo.









"La forma en que trató a Carlos Sobera me ofendió"

"Que esta niña hable así de Belén Rodríguez que inauguró Gran Hermano hace 20 años… A mí personalmente la forma en que trató a Carlos Sobera me ofendió", comenzaba diciendo el presentador de Telecinco en relación a las formas de la hija de Rocío Carrasco con Sobera, ya que la joven acusó al comunicador de permitir decir cosas que no le parecían bien.

"No entiende lo que son las jerarquías y la profesionalidad. Y tú estás en televisión porque estás hablando de tu vida, lo hiciste en 'GH VIP' y también en 'Supervivientes', ¿O la contratamos por ser buena atleta en 'Supervivientes'?", continuaba diciendo el presentador del espacio.





Carlos Sobera diciendo a Rocío Flores que cuente sus problemas personales en otro sitio, que esto es Supervivientes



BRAVISIMO #TierraDeNadie10pic.twitter.com/WfVyJlfVF3 — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) June 15, 2021





“En estas situaciones es como uno muestra tal y como es. No cuando estás arropado en un plató como el de Ana Rosa. Es cuando sale su verdadero yo”, le acusaba, señalando de nuevo a la reina de las mañanas una vez más y dejando caer que la tienen protegida como colaboradora del espacio.

El conductor del espacio hizo hincapié en que no le gustó nada las formas de Rocío Flores, en concreto cuando dijo "¡no te voy a permitir!", ya que cree que de esta manera se cree que es superior a todo el resto de personas que se encuentran en el plató. En su defensa, Albert Barranco, quien fue muy amigo de la joven durante su paso por Honduras, justificó que lo único que quiere su amiga es centrarse en ser influencer.

"Lo que no puede ser es que de la noche a la mañana te quieras convertir en influencer y luego no sepas encajar emocionalmente las críticas. Eso no es gratis, hasta que no aceptemos que esa exposición no tenga un desgaste… No solo nos podemos quedar con la parte buena", zanjaba Jorge Javier muy rotundo.