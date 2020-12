Jorge Fernández se salta el guión en 'La Ruleta' y lanza esta propuesta: "Va a decir que no"

'La Ruleta de la Suerte' no para de girar por Navidad. El popular concurso de Antena 3 sigue emitiéndose durante las fiestas, con decoración apropiada para esta época del año y paneles también adaptados a las circunstancias.

Ha sido precisamente una de las frases que tienen que adivinar los participantes la que ha provocado un momento muy curioso este miércoles. Protagonizado, para variar, por el tan carismático presentador del programa: Jorge Fernández. En esta ocasión, ha traído a colación una idea para cambiar el concurso.

Jorge Fernández se salta el guión en 'La Ruleta' y lanza esta propuesta

El panel que tocaba resolver tenía por pista “Ironías de madre”. Rubén ha sido quien ha acertado los huecos que faltaban por rellenar para completar la sentencia: “Es invierno. ¿Qué quieres que haga? ¿Calor?”. “Bueno, sí, es correcta, está bien”, le ha concedido Jorge Fernández, aunque un tanto a regañadientes.

“¿Lo he dicho mal o qué?”, ha preguntado el concursante tras los aplausos de rigor. “No, no, lo has dicho bien. Era como la entonación, ¿no? Que la madre dice: '¡Es invierno! ¿Qué quieres que haga? ¿Calor?”, le ha respondido risueño el presentador. “Ah vale, sí, es verdad”, ha comentado Rubén.

“Bueno, tampoco se pide interpretación al resolver los paneles. Bastante estamos solamente ya con resolverlo”, ha seguido Fernández con la broma. “No lo pedían en el currículum”, ha bromeado también otra de las concursantes.

“Pero tal y como lo has dicho, como que no se entendía muy bien que una madre dijera esto. Da igual, ¿eh? La interpretación no cuenta”, ha vuelto a insistir Jorge Fernández. Ha sido entonces cuando ha llegado su propuesta para modificar las reglas de 'La Ruleta'.

“Ahora, estamos por poner... Yo... Lo que pasa que mi directora va a decir que no, porque no tenemos tanto dinero. Pero yo pondría por cada interpretación buena en un panel 50 o 100 euritos más. Eso estaría bien”, ha lanzado el maestro de ceremonias del programa. “¡Hombre!”, le han dicho los concursantes a modo de aprobación.

“Porque a veces resolvéis ahí como...”, ha proseguido Jorge Fernández, con onomatopeyas incluidas. “Y queda como que no se entiende muy bien”, ha sentenciado entre su buen humor y las carcajadas de todos los presentes.