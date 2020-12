Jorge Fernández responde alto y claro a un espectador tras comparar su nuevo programa con 'Sábado Deluxe'

Jorge Fernández, reconocido presentador de programas como 'La ruleta de la Suerte', ha estrenado este fin de semana la nueva temporada de 'El juego de los anillos', el concurso de Antena 3 que cuenta con un gran elenco de famosos.

El primer episodio de esta nueva edición compitió el sábado con el programa de Telecinco, 'Sábado Deluxe', que como plato principal de la velada tenía el polígrafo a su propio presentador, Jorge Javier Vázquez. En este sentido, pocas horas después, los datos de audiencia se dieron a conocer horas más tarde.

Jorge Fernández estrena nuevo programa

El twitter oficial de Barlomento Comunicación explicaba a primera hora de este domingo los resultados del concurso de Jorge Fernández en su estreno: "El estreno ayer de El Juego de los Anillos en Antena 3 fue visto por un total de 4.727.000 contactos. Con una cuota de pantalla del 10.4%, el programa presentado por Jorge Fernández obtuvo una audiencia media de 1.711.000 espectadores".

Este mensaje fue respondido por un usuario que comparaba al programa de Atresmedia con el de Mediaset, a través de un mensaje muy poco coloquial: "Me alegro, se pensaban que se iba a comer al Deluxe y se comió un mojón: discreto el dato el Deluxe, se lo come con más de 5 puntos y eso que era grabado, dices directo".

La batalla por la audiencia

Este mensaje fue respondido de forma muy rápida por el usuario que le explicaba de forma precisa cuál eran las claves para entender la gráfica de la audiencia: "Alguna coma no estaría mal poner, el Deluxe no se lo come por 5 puntos porque los anillos acabo antes de las 00 y Deluxe a las 2:30, habría que mirar el dato en coincidencia. Después que el concurso mejora en 3 puntos el cine del sábado pasado y Deluxe baja".

Alguna coma no estaría mal poner, el Deluxe no se lo come por 5 puntos porque los anillos acabo antes de las 00 y Deluxe a las 2:30, habría que mirar el dato en coincidencia. Después que el concurso mejora en 3 puntos el cine del sábado pasado y Deluxe baja. — Héctor Montero (@Hector23741181) December 27, 2020

En definitiva, este mensaje recibió la contestación del propio Jorge Fernández reconociendo que esa era la interpretación adecuada para comparar entre el dato de 'Sábado Deluxe' y el de 'El Juego de los Anillos: "Exacto Héctor.¡Esa es la lectura correcta! Muchas gracias".

Exacto Hector. Esa es la lectura correcta!! Muchas gracias �������� https://t.co/UHbFxtqlNn — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) December 27, 2020

Con esta nueva apuesta, Antena 3 sigue apostando por los formatos de concurso para hacer frente a la información social de Mediaset, ya se hace a diario con programas como 'Boom' o 'Pasapalabra' para competir con 'Sálvame'. Ahora, la 'batalla ha llegado a los fines de semana y Jorge Fernández se pone al frente de esta nueva temporada de 'El Juego de los anillos' con el objetivo de competir de forma directa con Jorge Javier Vázquez.

También te puede interesar

Jorge Fernández, a punto de abandonar 'La ruleta de la suerte' en directo tras estas palabras

Jorge Fernández para el programa al ver a un concursante intentar hacer trampas en 'La Ruleta de la Suerte'